França: direita tradicional escolhe candidato rumo às presidenciais de 2022

Da esquerda para a direita os candiatos do partido Os Republicanos às presidenciais de 2022 : Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti. © JULIEN DE ROSA / AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Começou hoje em França a votação no seio do partido de direita, os Republicanos, para escolher o seu candidato rumo às eleições presidenciais de Abril do próximo ano. Disputam o escrutínio cinco candidatos.