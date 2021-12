Transmusicales de Rennes inclui luso-angolanos Batida, festival prossegue história de aberturas

O artista brasileiro Edgar ao vivo nas Transmusicais de Rennes, no dia 6 de Dezembro de 2019, data da última edição presencial do festival, que a 1 de Dezembro de 2021 reatou com os concertos presenciais por ocasião da quadragésima terceira edição, após uma edição virtual em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O evento de 2021 encerra no dia 5 de Dezembro.

Teve início na quarta-feira mais uma edição do festival de música "Les Transmusicales", na cidade de Rennes. O encerramento do festival está previsto para Domingo, 5 de Dezembro. Evento que se caracteriza pela abertura às correntes inovadoras da música popular há mais de quatro décadas, Les Transmusicales concentram este ano a maioria dos concertos nos dias 3 e 4 de Dezembro.

Segundo Jean-Louis Brossard, director do mais internacional e inovador dos eventos musicais em França, as Transmusicais de Rennes, capital da Bretanha francesa, prosseguem em 2021, a sua história de encontro entre as novas correntes musicais e os géneros clássicos, como o rock, o folk e a pop, que eclodiram no passado século XX.

Do rock metal feminista indonésio, ao r'n'b tamil, passando pelo hip-hop, o electrobeat, a pop, o funk e a canção, a quadragésima terceira edição do emblemático festival francês, mantem o seu carácter pluricultural, mas como a maioria dos eventos, foi confrontado com alguns cancelamentos de artistas, devido à actual situação de pandemia.

Alima Rolland, os australianos de Amyl and The Sniffers e os Urban Village da África do Sul, estão entre os artistas que não se deslocaram ao evento, por motivos sanitários .

A Star Feminine Band, orquestra de adolescentes formada por um professor de música e proveniente de uma vila do Benim, será uma das atracções das quadragésimas terceiras Transmusicais, com o seu afro-pop, que explora os caminhos abertos por vedetas da música africana , como a histórica Myriam Makeba e Angélique Kidjo, emblemática herdeira da sul-africana.

Em 2021, o artista em residência é o jovem rapper francês de Rennes, Lujipeka, com a sua crónica sobre a actualidade global, numa variante hip-hop e canção pop.

No cartaz de 2021 figura também o duo luso-angolano Batida formado por Pedro Coquenão, aliás Dj. Mpula (líder da florescente cena afro-electro de Lisboa) e o rapper angolano Luaty Beirão, de nome artístico Ikonoklasta, que na noite de 4 para 5 de Dezembro vão encarnar Iko e Coqwe, dois personagens vindos de uma outra galáxia. Segundo os dois artistas ,o projecto IKoqwe é um manifesto político provocador e afro-futurista que apela à dança.

Batida participa na edição deste ano no festival Les Trans Musicales de Rennes. © https://www.lestrans.com/trans-2021/?fbclid=IwAR2h_Y9hL7ww5PKnKtO2cRnhZwh-kHNqttBWG2h9RKn_mkmUZex_s1Drz3Y

Ouça aqui a composição "Pele" do duo Batida-Ikoqwe.

Batida-koqwe com a faixa "Pele"

