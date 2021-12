Futebol: PSG com Lionel Messi escorrega frente ao Nice

O Paris Saint-Germain, com Lionel Messi a titular, empatou sem golos frente ao Nice, no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Publicidade Continuar a ler

Em França, o Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do Campeonato francês da primeira divisão com 41 pontos.

No entanto na décima sexta jornada, os parisienses deixaram escapar dois pontos. Em casa, no Parque dos Príncipes, o PSG não foi além de um empate sem golos frente ao Nice, num jogo em que Lionel, Messi, sete vezes Bola de Ouro, e Kylian Mbappé, campeão do mundo francês, não conseguiram ser decisivos apesar de vários remates à baliza.

No fim do encontro, Wálter Benítez, guarda-redes argentino do Nice, estava satisfeito com o resultado obtido perante o PSG.

«Uma partida difícil em que eles têm grandes jogadores. Nós tentámos jogar, tentámos segurar o esférico. Não deixá-los ter a posse da bola porque eles têm excelentes jogadores. Acho que fizemos um bom jogo. Cometemos alguns erros, também criámos algumas oportunidades para marcar, mas regressamos a casa com mais coisas positivas do que negativas. Depois individualmente estou contente, estou feliz com o jogo, porque ajudei a equipa. Isto será sempre o meu objectivo. Estou também feliz pelos esforços que fizeram os meus colegas de equipa e pelo resultado que alcançámos porque jogámos em Paris, contra os melhores do mundo, contra Lionel Messi, contra Mbappé, ou contra Di María, grandes futebolistas que podem fazer a diferença a qualquer momento. Fizemos tudo para que não façam nenhuma diferença, que não tenham a bola, e fechar os espaços para que não possam jogar livremente. Estou feliz com o trabalho realizado pelos meus colegas de equipa. Foi um bom ponto alcançado porque quando jogas fora, queres sempre ganhar obviamente, mas se consegues alcançar um empate, pelo menos regressar a casa com um ponto, é algo positivo. Claro que há coisas negativas, que temos de corrigir, mas são coisas que acontecem e vamos trabalhar para isso», concluiu, o futebolista argentino de 28 anos.

Wálter Benítez, guarda-redes argentino do Nice 02-12-2021

O clube parisiense tem 41 pontos, mais doze do que o Marselha, que venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Nantes. O único tento marselhês foi apontado pelo médio brasileiro Gerson.

Quanto ao Nice caiu para o quarto lugar com 27 pontos, a apenas um da terceira posição ocupada pelo Rennes que perdeu em casa por 1-2 frente ao Lille, actual detentor do título de Campeão de França.

De notar que os dois tentos do Lille foram apontados por portugueses: os médios Xeka e Renato Sanches.

O Lille venceu e ocupa o 12° lugar com 21 pontos, enquanto um outro candidato ao título, o Mónaco derrotou por 1-3 o Angers e subiu ao sétimo posto com 23 pontos.

Destaque ainda para a derrota de um dos candidatos ao título no início da época: o Lyon perdeu em casa por 1-2 frente ao Stade de Reims, clube onde actua o internacional guineense Moreto Cassamá.

Na próxima jornada, a 4 de Dezembro, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Lens.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro