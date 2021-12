Emirados Árabes Unidos compram 80 aviões de caça "Rafale" à França

O governo dos Emirados Árabes Unidos assinou esta sexta-feira, 3 de Dezembro, um acordo para comprar 80 aviões de caça "Rafale", fabricados pelo grupo francês Dassault Aviation, durante a visita do Presidente francês, Emmanuel Macron, a Dubai.

Os Emirados Árabes Unidos assinaram um contrato para a compra de 80 caças "Rafale" e 12 helicópteros Caracal franceses, "o maior contrato de armas da história", avança o governo francês.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Presidência francesa durante a visita de Emmanuel Macron a Dubai. "Além da presença de três bases militares francesas no território dos Emirados, a confiança mútua traduz-se na aquisição de 80 aviões de caça "Rafale", 12 helicópteros Caracal e elementos associados", anunciou o Eliseu em comunicado à saída de uma reunião em Dubai entre Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro do emirado de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Embora o valor da aquisição não tenha sido revelado, é "o maior contrato de armas da história", avançou o porta-voz do ministério da Defesa francês, Herve Grandjean, na conta no Twitter.

Durante o encontro, o primeiro encontro do Presidente francês durante uma viagem de dois dias que também o levará ao Qatar e à Arábia Saudita, os dois líderes discutiram às relações bilaterais e a situação no Médio Oriente e no Norte de África.

Emmanuel Macron agradeceu ao interlocutor, considerado o homem forte dos Emirados Árabes Unidos, pelo apoio logístico prestado pelo seu país à França na luta contra o terrorismo na região do Sahel e em termos de segurança, “que concordaram em continuar a aprofundar na parceria para a segurança comum e no fortalecimento de cooperações na luta contra o terrorismo e o radicalismo".

Neste contexto, este acordo “é uma grande conquista da parceria estratégica entre os dois países que consolida a capacidade de actuar em conjunto a favor da autonomia e segurança”, aponta o Eliseu.

A organização internacional de direitos humanos Human Rights Watch criticou, recentemente, o papel dos Emirados quanto às "atrocidades das operações militares no Iémen, conduzidas pela coligação liderada pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos". “A venda de armas e a protecção de associações militares duvidosas em nome da luta contra o terrorismo e à custa dos direitos humanos vão permanecer como uma mancha no histórico diplomático de Emmanuel Macron”, aponta a ONG.

