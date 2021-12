Emmanuel Macron ambiciona União Europeia poderosa na cena mundial

O Presidente francês, Emmanuel Macron, no decurso da sua conferência de imprensa no Palácio do Eliseu (Elysée) no dia 9 de Dezembro de 2021, em que ele anunciou as prioridades da França durante a sua presidência rotativa da União Europeia, com início a 1 de Janeiro de 2022. Emmanuel Macron realçou a necessidade de uma Europa forte na cena internacional.

O Presidente Emmanuel Macron anunciou na quinta-feira quais serão as prioridades da França durante a presidência rotativa da União Europeia, que o país assume a partir de 1 de Janeiro pelo período de seis meses. Segundo o chefe de Estado francês, a França ambiciona fortalecer a posição da Europa no mundo.

No decurso de uma longa conferência de imprensa no Pálacio do Eliseu, o chefe de Estado francês afirmou estar determinado a fazer com que os seis meses da presidência francesa do Conselho da União Europeia, sejam úteisl, não obstante o facto de o período coincidir com a campanha para a eleição presidencial de Abril de 2022 e com as legislativas de Junho do mesmo ano.

Emmanuel Macron, que é candidato a sua reeleição, sublinhou que a coincidência não mudará a política da França no dia 24 de Abril de 2022.Saliente-se que os seus opositores consideram que, o presidente cessante já está em campanha.

Diante de uma centena de jornalistas, na sala de festas do palácio presidencial, Emmanuel Macron defendeu a importância fundamental de reforçar a soberania europeia, como apoio à soberania nacional dos Estados membros da União Europeia.

De acordo com o chefe de Estado francês, o objectivo da presidência da França, nos próximos seis meses, é fazer com que a Europa evolua de uma cooperação a nivel das suas fronteiras, para uma Europa poderosa no plano mundial.

Emmanuel Macron, criticou os dirigentes europeus, tentados por um nacionalismo isolacionista e considerou que a unidade no seio da União Europeia é um complemento indispensável, perante as crises que abalam o mundo.

Reivindicando mais do que nunca a sua postura pró-europeia, o Presidente Macron, referiu-se nomeadamente aos progressos no domínio da coesão das políticas económicas europeias, ao destacar o plano de recuperação pós-Covid 19, de um montante de 750 mil milhões de euros, adoptado pelos 27 países da União Europeia em 2020.

Durante a décima terceira presidência francesa, Emmanuel Macron, propõe uma reforma do quadro orçamental da União Europeia, definido actualmente pelos critérios de Maastricht, considerando que ser favorável ou não aos 3% de déficit, era uma questão ultrapassada.

O presidente francês realçou, igualmente, a necessidade de reformar o espaço Schengen, de forma a enfrentar as questões migratórias actuais.

No pacote de propostas de Emmanuel Macron, figuram também a criação de um "serviço cívico europeu" de seis meses para os menos de 25 anos, bem como o lançamento de um vasto estudo sobre a história da Europa, de modo a combater o "revisionismo" que se manifesta em vários países.

No âmbito da presidência europeia da França, Emmanuel Macron anunciou para os dias 17 e 18 de Fevereiro de 2022, em Bruxelas, uma cimeira União Africana-União Europeia.

Segundo o Presidente francês, a referida cimeira visa reformar profundamente as relações entre a Europa e a África.

