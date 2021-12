Primeira visita do novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em França

O Presidente francês recebeu Olaf Scholz no Palácio do Eliseu em Paris, neste dia 10 de Dezembro de 2021.

Como manda a tradição para todos os chanceleres alemães quando entram em funções, Olaf Scholz, reservou hoje à França a sua primeira deslocação oficial desde a sua eleição esta semana para o cargo de chefe do executivo de Berlim. Depois de uma reunião com o presidente francês, ambos os líderes deram conta da sua convergência de posições sobre a Europa.

Numa altura em que se perspectivam desafios para a França que passa a presidir rotativamente a União Europeia no primeiro semestre de 2022, enquanto a Alemanha passa a chefiar o grupo do G7 também no ano que vem, a Europa esteve no centro das conversações entre ambos.

Perante um presidente francês que defende uma reflexão sobre o quadro orçamental da Europa de forma a desbloquear novas capacidades financeiras para os países membros, o chefe do governo alemão considerou que "o crescimento e a solidez das finanças" não são conceitos incompatíveis.

Nestes primeiros contactos em que também foram abordadas questões como a crise ucraniana, a transição climática, questões sociais, o numérico, ou ainda os desafios migratórios, os dois líderes deram conta de uma vontade reafirmada de reforçarem a União Europeia e consideraram esta primeira reunião como sendo construtiva.

Todavia, continuam também a existir assuntos em que o consenso é menos óbvio. Para a Alemanha, uma Europa sob a forma de uma federação poderia ser assunto de discussão. Para vários países, nomeadamente a França, isto continua a ser um tabú.

Paralelamente, a França que tem sido uma das grandes produtoras de defensoras da energia nuclear, preconiza que ela seja integrada na lista das energias verdes, abrindo o acesso a financiamentos específicos. Sobre este assunto, Scholz refere apenas que o seu país aposta no desenvolvimento de energias renováveis.

De referir que depois deste primeiro encontro, o chefe do governo alemão seguiu para Bruxelas para se avistar com os dirigentes das instituições da UE na perspectiva de preparar a cimeira europeia dos próximos dias 16 e 17 de Dezembro.

