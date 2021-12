"Não" vence em referendo sobre independência de Nova Caledónia

Sem nenhuma surpresa, o "Não" à independência venceu o referendo de maneira esmagadora, no território ultramarino francês da Nova Caledónia. Este terceiro referendo sobre a autodeterminação do território situado na Oceânia, foi marcado por uma abstenção recorde, depois do apelo dos independentistas a boicotar o escrutínio.

Segundo os resultados divulgados no domingo, o terceiro referendo sobre a autodeterminação da Nova Caledónia, território francês situado na Oceânia, resultou na vitóriaa do "Não" à independência.

Depois do apuramento da totalidade dos boletins de voto, o "Não" ganhou com 96,49%, de acordo com o canal de televisão local, NC 1ère.

O "sim" registou 3,5% dos votos, e 2,99% foram constituídos de votos em branco e nulos.

Nos anteriores referendos de 4 de Novembro de 2018 e 4 de Outubro de 2020, o "Não" à independência tinha vencido respectivamente com 56,7% e 53,3%.

O Presidente Emmanuel Macron, tinha afirmado a 9 de Dezembro de 2021 que, independentemente do resultado, os neo-caledonianos iriam continuar a viver com a França, tendo em conta a realidade geopolítica da região.

No dia 12 de Dezembro 2021, o chefe de Estado françês, declarou que a "França é mais bela porque a Nova Caledónia decidiu continuar a fazer parte da mesma. Emmanuel Macron precisou que acolheu o resultado com "respeito e humildade", não ignorando o facto de que o "corpo eleitoral permanece profundamente dividido".

Situado na região do sul do Pacífico, o arquipélago reveste uma importância estratégica para a França.

O bloco dos independentistas, decidiu não participar na votação, assim como lançou um apelo à abstenção, que atingiu uma taxa recorde. Somente 43,90% dos habitantes se deslocou às mesas de voto.

De acordo com observadores locais, a palavra de ordem, para a "não-participação" no referendo, da Frente de Libertação Nacional Kanaka Socialista (FLNKS) e de todos os nacionalistas foi seguida à risca.

Tanto o FLNKS como os nacionalistas ponderam contestar o resultado do referendo junto das instâncias internacionais.

No referido contexto, aguardava-se uma vitória lógica dos legalistas, favoráveis à continuidade da Nova Caledónia no seio da república Francesa.

Os neo-caledonianos encetaram o actual processo nos anos 1980, quando o seu território , colonizado pela França no século XIX, atravessou um período de turbulências que culminou com a tomada de reféns e o assalto à gruta de Ouvéa, em Maio de 1988, incidente no decurso do qual morreram 9 miilitantes kanacas e seis militares franceses.

Menos de dois meses, independentistas e legalistas assinaram os acordos de Matignon, que estabeleceram uma nova repartição dos poderes na Nova Caledónia e selavam a reconciliação entre os kanacas , primeiros habitantes da Nova Caledónia e os caldoches, descendentes dos colonos europeus, depois de anos de tensões e de violência.

Dez anos depois, o Acordo de Nouméa estabelecia um processo de descolonização de vinte anos. O referido acordo previa a organização de três referendos, para perguntar aos habitantes do arquipélago se desejavam obter a soberania completa e consequente independência.

