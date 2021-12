Emmanuel Macron na Hungria para encontro histórico com Viktor Orban

Emmanuel Macron está na Hungria para uma visita de Estado, onde promete não se esquivar aos temas que o opõem a Viktor Orban, primeiro-ministro húngaro, mas onde procura também apoio para alguns dos seus principais projetos para a União Europeia.

Publicidade Continuar a ler

Desde 2007 que nenhum Presidente francês visita a Hungria e cabe a Emmanuel Macron, que assume a presidência rotativa do Conselho da União Europeia a partir de Janeiro, ir até Budapeste.

O Presidente francês está hoje na capital húngara para um encontro do grupo Visegrad, um grupo de reflexão regional que reúne a Hungria, a Polónia, a República Checa e Eslováquia.

A agenda vai também incluir um encontro com Viktor Orban, primeiro-ministro húngaro, descrito como Macron como "um adversário político, mas um parceiro europeu".

Alguns dos temas de maior tensão com Budapeste incluem a proibição de qualquer tipo de representação de homossexualidade junto dos menores de 18 anos, adoptada por Orban, mas também a discriminação de certas comunidades como os romani e ainda a contestação da supremacia do direito comunitário.

No entanto, o Presidente francês procura aliados para avançar com uma política de defesa mais forte e maior segurança nas fronteiras, temas nos quais pode encontrar um aliado em Viktor Orban.

De forma a equilibrar esta visita, o Presidente francês vai falar também com opositores do regime no país, como o autarca de Budapeste, Gergely Karacsony, e ainda representantes dos partidos anti-Órban, como Peter Marki-Zay, apontado como único possível candidato para retirar Orban do poder nas legislativas de 2022.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro