França: crianças dos 5 aos 11 anos com saúde frágil começam a ser vacinadas

Autoridades de saúde lembram que a taxa de incidência entre os mais novos tem crescido de forma significativa.

As 360 mil crianças francesas que sofrem de doenças crónicas ou que no núcleo familiar têm pessoas imunodeprimidas não vacinadas já começaram a ser vacinadas, em França, esta quarta-feira.

Basta ter a autorização de um dos pais para receberem as duas doses pediátricas da vacina da Phizer, num intervalo de 3 semanas.

Para já estão a ser vacinadas em hospitais pediátricos onde têm vindo a ser acompanhadas devido às suas comorbilidades, mas começam a abrir também centros de vacinação dedicados à inoculação infantil.

As autoridades de saúde francesas, embora reconheçam que são poucas as crianças dos 5 aos 11 anos que desenvolvem formas graves da covid-19, lembram também que, nas últimas semanas, entre esta faixa etária, o número de casos tem subido de forma muito significativa.

Por isso, alertam que é necessário conferir maior proteção às crianças de risco, que podem vir mais facilmente a sofrer de sintomas graves da doença.

O governo quer, no entanto, ir mais além e alargar a vacinação a todas as crianças já na próxima semana, por considerar que é uma forma de diminuir a transmissão do vírus dos mais novos para a população de risco.

Para que a universalização da inoculação das crianças se confirme, falta apenas o parecer autoridades de saúde, que estará para breve.

