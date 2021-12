França: Presidente admite ter mudado e não confirma ainda ser candidato

Presidente francês na entrevista difundida no canal TF1 a 15 de Dezembro de 2021.

A França vai a votos em Abril do próximo ano para eleições presidenciais. Até ao momento o chefe de Estado cessante, Emmanuel Macron, ainda não anunciou se seria ou não candidato. Numa entrevista difundida na noite desta quarta-feira pelo primeiro canal televisivo privado, TFI, ele fez um balanço do seu mandato admitindo ter aprendido muito e, mesmo, mudado de percepção quanto à sua postura na política.

Eis um excerto da tradução da entrevista do presidente francês, gravada a 12 de Dezembro e difundida pelo canal TF1 na noite de 15 de Dezembro de 2021.

"Temos o direito de não sermos a caricatura à qual vos queremos restringir.

Eu acho que não sou isso porque sei de onde venho.

Os meus valores não são os de um presidente dos ricos !

Tenho ambição em relação à França: em prol da inovação e de um país forte do ponto de vista económico.

Mas sou por um país justo.

Mas é verdade que, quando tantas coisas acabam por vacilar e que a dúvida se instala, temos uma consciência bem mais premente da importância do pessoal de saúde.

Por isso é verdade que aprendi muito, sou mais sensível a certas coisas do que anteriormente, é verdade.

Em caso de crise não defendo nem a lei da selva nem a selvajaria !

Defendo a responsabilidade, o mérito, mas também a ajuda mútua e a responsabilidade em caso de forte adversidade, isso é o faz uma grande nação ! "

Emmanuel Macron, presidente francês, no canal TF1 17/12/2021

Emmanuel Macron, confrontado com as acusações de arrogância em relação a certas posturas no sábado admitia ter mudado de alguma forma a sua percepção das coisas.

A crise pandémica e a dos coletes amarelos foram os temas mais badalados nesta entrevista de balanço da sua governação.

A França vai a votos a 10 de Abril para a primeira volta das eleições presidenciais, a segunda volta está agendada para dia 24 do mesmo mês.

Muitos são já os candidatos declarados da extrema esquerda à extrema direita, passando pela direita tradicional, o partico comunista, o partido socialista, os ecologistas, nomeadamente.

Emmanuel Macron que tinha feito campanha em 2017 pelo fim da cisão entre a esquerda e a direita até ao momento não confirmou se viria ou não a se candidatar a um segundo mandato.

