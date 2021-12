Europa tenta travar propagação da variante Ómicron.

A variante Ómicron poderá vir a ser a principal variante da Covid-19 na Europa até o decurso do mês de Janeiro de 2022 segundo a comissária europeia, Ursula von der Leyen. Para tentar travar a propagação da variante, os diferentes países europeus tomam medidas cada vez mais drásticas.

A França, pela voz do Primeiro-ministro Jean Castex, decidiu fazer prevenção e voltar a pedir à população para terem cuidado durante as festas de fim de ano para não haver uma explosão dos casos que anda a rondar os 50 mil diários.

Segundo Jean Castex a variante Ómicron ainda não atinge a maioria dos casos, mas poderá vir a ser o caso no início de Janeiro. No entanto, algumas medidas deverão entrar rapidamente em vigor. O passe sanitário, que continha a prova de vacinação, um teste pcr ou um teste antigénio, vai passar a ser um passe vaccinal em que apenas os vacinados poderão ir aos restaurantes, aos cinemas, aos teatros por exemplo.

Outra medida, apenas quatro meses após a segunda dose, as pessoas deverão novamente ser vacinadas. Isto porque a variante Ómicron reduz drasticamente a eficácia das vacinas.

Por fim, vai haver mais controlos nas fronteiras no que diz respeito ao passe sanitário.

Nos outros países europeus, as medidas são mais drásticas. Na Dinamarca, os teatros, os cinemas e as salas de concertos vão encerrar neste domingo. No Reino Unido, sem motivos familiares imperativos, nenhuma pessoa proveniente da França poderá entrar no território britânico. Quanto à Irlanda, a partir das 20h, os bares e restaurantes têm de encerrar, e isto até finais de Janeiro.

A Europa tenta, com medidas diferentes em cada país, travar a propagação da variante Ómicron.

