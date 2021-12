Futebol: Paris FC-Lyon, terceiro jogo interrompido em França

A Taça de França edição 2021/2022 ficou marcada pelo jogo desta sexta-feira 17 de Dezembro entre o Paris FC e o Lyon que decorreu na capital francesa. O encontro foi interrompido devido a incidentes principalmente com adeptos do Lyon.

Em França, como em vários países, a Taça é um momento de alegria em que o mundo do futebol amador pode confrontar-se com o futebol profissional, no entanto essa festa foi estragada.

O encontro não era entre uma equipa amadora e uma profissional, era entre dois clubes profissionais, o Paris FC, que actua no segundo escalão francês e é a segunda formação na capital francesa atrás do PSG, e o Lyon, que está na primeira divisão francesa.

O estádio Charléty, estava repleto, com pouco menos de 20 mil espectadores, quase lotação esgotada, e com muitas famílias parisienses presentes que queriam ver o Lyon e as suas estrelas como brasileira Lucas Paquetá.

Uma festa popular que começou melhor para a equipa da casa que abriu o marcador aos 7 minutos de jogo com um tento apontado pelo avançado francês Gaëtan Laura.

O Paris FC vencia por 1-0 e surpreendia o Lyon nos minutos iniciais. Entretanto, chegaram atrasados, e já com a equipa da Região do Rhône a perder, os adeptos mais virulentos do Lyon. Quando chegaram, ouviram-se petardos, mas nada que não fosse normal quando há adeptos numa bancada.

O encontro prosseguiu tranquilamente durante o resto da primeira parte até ao golo ao minuto 44 do Lyon apontado pelo avançado francês Moussa Dembélé.

O árbitro apitou o fim da primeira parte e as expectativas eram grandes quanto à segunda visto que o resultado era um empate a uma bola nesse momento.

No entanto, tudo mudou durante os 15 minutos de intervalo.

Os adeptos do Lyon, que estavam em troca de insultos com alguns adeptos parisienses, começaram a enviar tochas para zonas onde estavam famílias. Mas não ficaram por aí, alguns adeptos do Lyon conseguiram sair da bancada dedicada para os visitantes e entrar na bancada dos adeptos parisienses. Foi aí que começaram os confrontos físicos com os adeptos do Lyon a utilizarem cintos para bater nos parisienses.

Após 15 minutos de caos total, em que os seguranças do estádio não conseguiram conter os adeptos do Lyon, chegou a polícia para restabelecer a ordem.

O problema é que a polícia, que chegou do topo da bancada, provocou a fuga de vários adeptos do Lyon para… o relvado.

Dezenas de adeptos foram para dentro das quatro linhas quando os jogadores das duas equipas estavam a regressar do intervalo. Todos os jogadores começaram a correr, a fugir, para dentro do balneário, sendo protegidos pela segurança do estádio que criou uma barreira humana para impedir o contacto entre os adeptos e os jogadores.

No total foram cerca de 30 minutos de caos. Os adeptos do Lyon acabaram por regressar à bancada, sob vigilância dos policiais, com os quais houve alguns desacatos.

Apesar da tranquilidade aparente, por volta das 22h45, quase uma hora após o início dos incidentes, foi decidido que a segurança deixava a desejar e que o jogo era definitivamente interrompido.

Pela terceira vez em França, nesta época 2021/2022, um jogo de futebol profissional não acaba em condições normais.

Este jogo entre o Paris FC e o Lyon contava para os 32avos-de-final da Taça de França, o problema é que os 16avos-de-final decorrem entre 2 e 3 de Janeiro, o que significa que muito dificilmente o encontro poderá se realizar mesmo à porta fechada. A decisão deverá ser tomada nos próximos dias.

O encontro entre o Paris FC e o Lyon foi interrompido devido a incidentes principalmente com adeptos do Lyon. © Bertrand GUAY AFP

Lyon-Marselha e Nice-Marselha, os outros jogos interrompidos

Durante esta semana foram tomadas várias decisões contra a violência nos estádios, que deverão ser implementadas… na próxima época.

A primeira é que as partidas disputadas nas Ligas profissionais de futebol em França, primeira e segunda divisões, vão ser suspensas imediatamente se jogadores ou árbitros forem atingidos por objectos provenientes das bancadas.

A segunda é que a decisão de parar definitivamente o jogo deve ser tomada em trinta minutos pelo árbitro e comunicada de imediato aos adeptos presentes no estádio.

Por fim as garrafas de plástico vão ser proibidas a partir do dia 1 de Julho.

Recorde-se que, a 21 de Novembro, Dimitri Payet, avançado do Marselha, foi atingido por uma garrafa de plástico vinda da bancada quando se preparava para efectuar um pontapé de canto no jogo frente ao Lyon.

Já em finais de Agosto, durante o jogo entre o Nice e o Marselha, centenas de adeptos do Nice invadiram o relvado e seguiram-se agressões entre adeptos, jogadores, treinadores e dirigentes. Nesse encontro, o avançado do Marselha, Dimitri Payet tinha sido atingido por uma garrafa, atirada pelos adeptos do Nice, nas costas, no entanto nesse dia, Payet atirou de volta a garrafa para a tribuna.

Paris FC-Lyon, Lyon-Marselha e Nice-Marselha, três jogos interrompidos durante esta época futebolística.

