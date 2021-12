Morte de jihadista implicado em assassínio de humanitários franceses

O estado-maior do exército francês anunciou, terça-feira a morte de um quadro do grupo jihadista Estado Islâmico no Grande Saara, responsável pelo assassínio de seis trabalhadores humanitários franceses e de dois assistentes nigerinos, em Agosto de 2020, no decurso,de uma excursão a uma reserva animal. Segundo a citada instituição, o quadro do referido grupo foi "neutralizado" pelas forças da operação Barkhane.

Tido como um dos chefes do grupo jihadista, Estado Islâmico no Grande Saara, Soumana Boura, foi morto durante um ataque aéreo levado a cabo, a 20 de Dezembro de 2021 no Níger, ao norte da cidade de Tillaberi, na zona chamada de "três fronteiras", nos confins do Níger, do Mali e do Burkina Faso.

Segundo o estado-maior das Forças Armadas francesas, Boura, era parte integrante do comando de jihadistas, de moto, que assassinou seis trabalhadores franceses das ONG humanitárias Acted e Impact, sediadas no Níger, no dia 9 de Agosto de 2020, durante uma visita à reserva animal de Kouré, no sudoeste do país africano, onde vive uma espécie de girafas ameaçada. O guia e o motorista nigerinos foram também assassinados, na mesma ocasião.

De acordo com o estado-maior francês, Soumana Boura, efectuou os citados assassínios por ordem de Abou Walid Sahraoui, emir do grupo jihadista, igualmente morto pelas forças da Barkhane em Agosto de 2021.

O estado-maior do exército francês, afirma que Boura filmou a execução dos trabalhadores humanitários, assim como do guia e do motorista, e assegurou a sua mediatização.

Nos últimos meses as forças da operação Barkhane multiplicaram a "neutralização" de quadros do grupo "Estado Islâmico no Grande Saara" no Níger, bem como no vizinho Mali, sem todavia ter conseguido pôr termo à actuação dos grupos jihadistas armados na região entre o Sahel e o Saara.

Esta última impotência, frente ao terrorismo islâmico, tem contribuído para a escalada da tensão entre o governo francês e os seus homólogos da região do Sahel, nomeadamente o do Mali, liderado por militares.

As tensões entre Bamako e Paris, fizeram com que as autoridades malianas procurassem uma aproximação com a Rússia, com em pano de fundo o anúncio , em Junho de 2021, do fim da operação Barkhane pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

