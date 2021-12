França/Portugal: camionista morre em caso implicando migrantes em Calais

Um camionista português morreu no domingo em Calais, norte de França, num incidente implicando migrantes que procuravam viajar rumo ao Reino Unido a qualquer custo. O motorista seria cardíaco, a agressão de que foi alvo acabaria por se revelar fatal.

Eurico Ferro de 48 anos trabalhava para a empresa Prima Frio, com sede em Espanha, mas também com delegação em Portugal.

A França já está a investigar o ocorrido, um caso seguido também pela secretaria de Estado das comunidades portuguesas.

O camionista teria morrido numa estação de serviço na área de Calais, norte da França, perto do acesso ao porto ou ao Túnel da Mancha.

Numa área em que são muitos os candidatos à imigração ilegal rumo ao Reino Unido, dispostos a tudo para entrar em território inglês.

O português teria exigido a 3 migrantes que se tinham escondido no camião para deixarem o veículo. Ele acabaria por ser agredido e viria a falecer na sequência de um ataque cardíaco.

Os migrantes teriam fugido do local, os bombeiros deslocaram-se à área, mas nada puderam fazer em prol do camionista que, em tempos, esteve também ligado ao Bombeiros voluntários de Vila Real de Santo António, no Algarve.

