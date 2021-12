França investiga morte de motorista português implicando migrantes

A justiça francesa está a investigar o caso da morte no domingo perto de Calais, no norte do país, de um camionista português após um incidente com migrantes determinados em chegar ao Reino Unido. Berta Nunes, secretária de Estado das comunidades portuguesas alega que até ao momento não tinha registo de incidentes deste género em França.

A governante lusa admite ter tomado conhecimento da ocorrência de problemas envolvendo migrantes e camionistas portuguesas na Grécia, mas até ao momento não registara nenhum incidente desta natureza em França.

O norte do país e os acessos a Calais, onde se encontra o porto mais próximo de Inglaterra e a entrada para o túnel do Canal da Mancha, levam a grande concentração de migrantes dispostos a tudo para tentar entrar em território britânico arriscando a própria vida.

Foram várias as vítimas mortais no Canal da Mancha ou em percursos clandestinos em camiões ou comboios rumo a Inglaterra.

No domingo passado um motorista português ao se aperceber da presença no seu camião de três migrantes teria procurado obrigá-los a deixar o veículo e teria sido agredido.

Acabaria por falecer na sequência de um ataque cardíaco, com os migrantes já em fuga.

Eurico Ferro de 48 anos trabalhava para a empresa espanhola Prima Frio, com delegação também em Portugal.

O corpo foi autopsiado e a família não pediu ajuda às autoridades portuguesas no processo. No entanto a Secretária de Estado das comunidades portuguesas, Berta Nunes, admite estar disponível para ajudar, caso venha a ser solicitada, para o efeito.

A governante confirma uma investigação francesa ao ocorrido e alega não ter tido conhecimento de casos idênticos implicando, em França, motoristas portugueses a caminho de Inglaterra e migrantes ilegais.

O caso da morte de Eurico Ferro

"O nosso Consulado Geral em Paris tem estado sempre em contacto com as autoridades. Nós sabemos que este senhor, motorista, morreu na auto-estrada A16 depois de ter descoberto que alguns migrantes estavam no seu camião. Teve uma altercação com eles. Eles fugiram, E depois ele entrou, novamente, no camião e acabou por falecer, provavelmente de algum problema cardíaco. No entanto não sabemos a causa da morte, ainda, houve já a autópisa que foi feita.

E estamos em contacto permanente com as autoridades [francesas] para saber se é necessária alguma coisa por parte da família. No entanto sabemos que a família está a resolver tudo o que é necessário, não tem necessitado da nossa ajuda. Provavelmente talvez com a empresa em que ele trabalharia.

Sabemos que está aberta uma investigação da Brigada de "recherche de gendarmerie" de Calais, sabemos que está a ser investigado todo o caso. E continuaremos a acompanhar o caso e disponíveis caso a família necessite de nós que nos contacte ou para o Gabinete de emergência consular ou para o Consulado Geral em Paris que nós estaremos aqui para ajudar naquilo que for necessário. "

Berta Nunes, secretária de Estado das comunidades portuguesas, 24/12/2021 ok

Autoridades portuguesas admitem incidentes com migrantes, mas na Grécia

"Não tem havido casos que tenham chegado ao nosso conhecimento. Tivemos motoristas que tiveram problemas até noutros países, por exemplo na Grécia, também com migrantes. Uma situação em que os migrantes estavam dentro de um camião e o motorista foi responsabilizado por isso, embora tenha dito que não os viu entrar.

Compreendemos toda a situação dos migrantes, a situação em que se encontram. Mas, de facto, esta forma de tentar entrar em determinado país os camiões coloca também em risco os por isso nós alertamos os motoristas para que tenham a maior atenção. "

