França prepara combate à variante Ómicron

França atingiu este fim-de-semana mais de 100 mil novos casos de Covid-19, o número mais alto de infecções desde o início da pandemia. Esta segunda-feira, vão ser tomadas medidas para controlar o avanço da variante Ómicron em território francês.

Publicidade Continuar a ler

França ultrapassou a fasquia dos 100 mil casos diários neste fim-de-semana, um número que, segundo especialistas, poderá atingir a cifra dos 200 mil já em meados de janeiro.

Para tentar travar a 5ª vaga da doença no país, devido à presença da variante Ómicron, o Presidente da República, Emmanuel Macron reúne, às 16 horas de Paris, por videoconferência, um Conselho de Defesa da Saúde. Depois, tem lugar o Conselho de Ministros para a aplicação de novas medidas sanitárias.

Em cima da mesa, estarão temas como a transformação do passe sanitário em passe vacinal e também a redução do período de isolamento dos casos de contacto, de modo a tentar evitar uma explosão de baixas médicas no país. Isto acontece numa altura em que, em França, já foram cancelados vários eventos de cariz cultural, como é o caso de uma das comédias musicais mais famosas de França na época natalícia, intitulada "Le Roi Lion" (O Rei Leão), no teatro Mogador, em Paris, e também actividades de índole desportiva como, por exemplo, jogos de râguebi.

Este domingo, também foi divulgada uma carta polémica de um grupo de 50 profissionais de saúde que pedem que o regresso das crianças às aulas, previsto para o dia 3 de janeiro, seja adiado, até que a incidência da doença atinja números considerados seguros.

A hipótese da utilização de máscara nos recintos exteriores também vai ser avaliada pelos governadores civis.

Todas estas possibilidades, ainda em aberto, começam a definir-se já hoje para tentar travar o aumento exponencial do número de casos de Covid-19 no país. Os primeiros elementos conhecidos dão conta de que não existirão alterações ao nível do calendário escolar. Por seu turno, a adopção do recolhimento obrigatório também é uma hipótese pouco provável.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro