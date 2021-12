Covid-19: Omicron já é maioritária em França

A variante Omicron já é maioritária entre os novos de Covid-19 diagnosticados no território francês, onde o vírus regista uma "progressão significativa". De acordo com o Instituto de Saúde Pública de França, 62,4% dos testes realizados apresentam um perfil compatível com a variante Omicron, contra 15% registados na semana passada.

Com a saída da Delta, a variante Omicron é maioritária entre os novos casos de Covid-19 diagnosticados no território francês, onde o vírus registou uma "progressão significativa", constata o Instituto de Saúde Pública.

No início da última semana do ano, "62,4% dos testes realizados apresentavam um perfil compatível com a variante Omicron", contra 15% dos testes realizados na semana passada, apurou o órgão público no último relatório publicado esta quinta-feira, 30 de Dezembro.

Esta progressão da variante B.1.1.529, denominada Omicron, já era esperada, uma vez que se trata de uma variante particularmente contagiosa e já se tornou maioritária em outros países como o Reino Unido e Portugal.

A prevalência da Omicron contribuiu para o actual aumento de casos, nas últimas 24 horas a França registou 206.243 novos casos de infecção. No total, os hospitais franceses acolheram 18.321 doentes com covid-19, 3.506 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Face ao aumento de casos, o governo anunciou nesta segunda-feira novas medidas de restrição sanitária, como a obrigatoriedade do teletrabalho, pelo menos três dias por semana, evitando assim os ajuntamentos nos locais de trabalho e nos transportes, especialmente nas grandes cidades francesas.

O executivo também decidiu acelerar o calendário com vista à aplicação do projeto de lei que transforma o cartão-saúde em cartão de vacinação. O projecto será discutido na próxima segunda-feira, na Assembleia Nacional, no dia 5 de janeiro no Senado e deve ser aprovado no dia 15 de Janeiro. A epidemia de Covid-19 já fez mais de 123 mil em França.

