França lidera União Europeia num momento de "viragem" para os 27

A França assume hoje as presidência rotativa do conselho da União Europeia até 30 de junho de 2022.

Emmanuel Macron prometeu nos seus votos de Ano Novo o seu "total compromisso" com a presidência francesa da União Europeia que começa hoje, defendendo que 2022 deve ser um momento de viragem para os 27 face aos desafios actuais.

"2022 deve ser um momento de viragem para a Europa. O nosso continente foi tão criticado nestes últimos anos. Disseram-nos que estávamos divididos, incapaz de projetos colectivos e prestes a sair da História. [...] A crise mostrou que unida, a nossa Europa não só é útil, mas portadora de esperança", disse o Presidente Emmanuel Macron na noite de sexta-feira.

A Europa, com a presidência francesa do Conselho da União Europeia a começar hoje, 1 de Janeiro de 2022, teve lugar de destaque na tradicional mensagem de Ano Novo do chefe de Estado francês, com Emmanuel Macron a insistir no seu compromisso para com esta missão.

"Podem contar com o meu total compromisso para fazer deste momento, um momento de progresso para todos vós", garantiu o Presidente.

Com a coincidência temporal desta presidência que vai durar seis meses, até Junho de 2022, e as eleições presidenciais em França que decorrem em Abril, para as quais Emmanuel Macron não se declarou candidato, mas é muito possível que o faça, muitos críticos do líder francês acusam-no de vir a utilizar o seu destaque europeu como plataforma de campanha eleitoral.

No início de Dezembro, Emmanuel Macron desvendou as prioridades da França para a agenda europeia, salientando a reforma do espaço Schengen - o mecanismo que gere a imigração entre os 27 Estados-membros -, a relação com África, a adopção de um salário mínimo europeu, a regulação dos grandes gigantes digitais e ainda um novo papel económico para a Europa no Mundo.

A França vai ainda organizar importantes eventos como a Cimeira África - União Europeia entre os dias 17 e 18 de fevereiro em Bruxelas ou a Cimeira dos 27 chefes de Estado sobre "o novo modelo europeu de crescimento e investimento", que vai decorrer entre 10 e 11 de março.

