França aligeira medidas de isolamento em plena explosão de casos de Covid-19

Passam a vigorar hoje novas regras quanto aos doentes de Covid-19 em França e respectivos contactos, enquanto o teletrabalho volta a ser obrigatório, quando tal é possível. Numa altura em que o número de novos casos diários ultrapassou, na última semana, várias vezes os 200 000.

As pessoas com a vacinação completa diagnosticadas com Covid-19 passam a ter que ficar em isolamento durante sete dias, em vez de dez, e devem fazer um teste no fim deste período.

O isolamento poderá mesmo ser levantado ao fim de cinco dias. Em caso de teste negativo PCR ou de antigéneo e, na ausência de sintomas nas últimas 48 horas.

Já os infectados sem a vacinação competa terão que respeitar os 10 dias de isolamento, ao fim de sete dias também em caso de teste negativo e sem sintomas a quarentena poderá ser levantada.

As pessoas que tenham estado em contacto com casos positivos, se estiverem completamente vacinadas, deixam de ter de cumprir isolamento, mas devem submeter-se a uma série de testes.

No dia de regresso às aulas a máscara passa a ser obrigatória para as crianças a partir dos 6 anos.

Cafés, bares e restaurantes deixam de poder servir clientes de pé ao balcão e o consumo de alimentos ou bebidas é proibido nos transportes, nas linhas internas, e nos cinemas.

