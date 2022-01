França: Emmanuel Macron admite que vai "chatear" os não-vacinados

O Presidente francês, Emmanuel Macron, dirigiu duras palavras aos milhões de franceses que ainda não estão vacinados contra a Covid-19. Estas afirmações já foram alvo de várias reacções.

Numa entrevista concedida ao jornal Le Parisien, Emmanuel Macron atacou sem rodeios os cerca de 5 milhões de franceses que optaram por não se vacinar contra a Covid-19 e utilizou mesmo palavras fortes que despoletaram a polémica no país.

O chefe de Estado utilizou a palavra "Emmerder", termo que não tem uma tradução literal para a língua portuguesa, mas que pode ser entendido como "chatear" ou até mesmo "lixar". Emmanuel Macron garantiu, então, que vai "chatear/lixar os não-vacinados".

O Presidente francês assumiu que a estratégia é limitar ao máximo a vida social dos não-vacinados, um dispositivo que tem vindo a ser implementado em França, progressivamente, nos últimos meses.

“Não sou a favor de ‘chatear’/’lixar’ os franceses. Queixo-me frequentemente quando o governo o faz, mas em relação aos não-vacinados, sim, tenho muita vontade de ‘irritá-los’/’lixá-los’. E vamos continuar a fazê-lo, até ao fim. Essa é a estratégia”, disse Emmanuel Macron.

O chefe de Estado voltou a lançar um apelo aos franceses: “Não os vou meter na prisão e não os vou vacinar á força, mas tenho de dizer-lhes que a partir de 15 de Janeiro já não vão poder ir a um restaurante, beber um copo, nem ir ao teatro ou cinema”.

Durante a entrevista, Emmanuel Macron acusou mesmo os anti-vacinas de falta de moral, pois defende que se a "liberdade individual ameaçar a liberdade dos outros”, este acto é considerado irresponsável.

Estas palavras abalaram vários quadrantes da sociedade e levaram mesmo a Assembleia Nacional Francesa, a câmara baixa do Parlamento, a suspender os trabalhos de aprovação do diploma que pretende transformar o certificado de saúde em certificado de vacinação, pela segunda noite consecutiva.

Na noite de segunda-feira, recorde-se, os trabalhos foram cancelados devido à falta de entendimento entre os deputados que fizeram mais de 500 alterações ao documento e, mesmo assim, não conseguiram chegar a uma versão dita final.

O líder dos Republicanos do Senado, Bruno Retailleau, já veio publicamente comentar as palavras de Emmanuel Macron e defendeu que “não há emergência sanitária que justifique tais palavras".

"Macron diz que aprendeu a amar os franceses, mas parece que gosta especialmente de os desprezar”, acrescentou.

Estas palavras do Presidente francês já lhe valeram também muitas críticas, nomeadamente, por parte dos seus opositores directos às eleições presidenciais de Abril deste ano.

Marine Le Pen, candidata de extrema-direita , disse que o Presidente é "indigno para o cargo que ocupa", uma vez que o chefe de Estado deve ser o "garante da unidade nacional".

Valérie Pécresse, actual presidente da região de Île de France e candidata dos Republicanos, acusa igualmente Macron de “dividir o país".

Já Éric Zemmour, outro candidato ao Palácio do Eliseu, da extrema-direita, já usou as palavras do Presidente a seu favor e disse que não “vai irritar os franceses” e em particular o grupo de franceses que Macron “diz abertamente querer irritar”.

Por seu turno, a também candidata presidencial, Anne Hidaldo, do Partido Socialista, apelou à "união de França".

Houve ainda pessoas da Direita Republicana que classificaram Emmanuel Macron como “um pequeno ditador”.

Esta polémica acontece numa altura em que França atinge cifras diárias de infecção por Covid-19 que ultrapassam os 300 mil casos. França, à semelhança de vários outros países, está a tentar lutar contra a rápida propagação da variante Ómicron do coronavírus.

