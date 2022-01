Profissionais de saúde positivos à Covid-19 podem continuar a trabalhar

Médicos atendem um paciente com a Covid-19 numa unidade de cuidados intensiva do hospital La Timone em Marselha.

Em Marselha, os hospitais estão saturados com doentes de Covid-19. O governo francês viu-se obrigado a tomar novas medidas e suprimiu a obrigação de quarentena para profissionais de saúde com Covid-19, que podem continuar a trabalhar desde que não tenham sintomas.

O governo avançou esta semana com uma lei de isenção de quarentena para os profissionais. Caso não tenham sintomas podem continuar a trabalhar mesmo contaminados com a Covid-19, mas as regras são rigorosas: estar vacinado, usar máscara, respeitar as medidas de distanciamento social, evitar momentos sem máscara com colegas, nos intervalos e abrir janelas sempre que possível.

A medida de isenção excepcional de quarentena para os profissionais de saúde foi anunciada pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, com a aprovação do Alto Conselho de saúde pública em França.

Uma escolha que surpreendeu, mas aplica-se segundo Olivier Véran numa situação radical, em resposta à tensão hospital que regiões francesas estão a viver, como é o caso na região Provence Alves Côte d’Azur.

Os profissionais de saúde queixam-se de falta de efectivos, as contratações são cada vez mais difícil, numa altura em que o país enfrenta uma quinta vaga epidémica histórica com mais de 300.000 novas contaminações todos os dias.

Esta semana, 500 profissionais de saúde da Assistência Pública do Hospital de Marselha (AP-HM) lançaram um apelo à vacinação contra a Covid-19, lamentando que a cidade e região façam parte dos "menos vacinados do país", com apenas 60% das pessoas com duas doses de vacina contra a Covid-19.

Médicos e enfermeiros traçam um cenário dramático da situação hospitalar na região: nos cuidados intensivos na região Provença-Alpes-Costa Azul (PACA) estão mais de 500 doentes de Covid-19. Os serviços de saúde entra em colapso e muitos doentes são transferidos para Paris, Metz ou para a Bretanha.

Comparando com a primeira vaga, os hospitais têm hoje menos capacidades para receber doentes em Marselha, uma vez que o número de profissionais de saúde foi reduzido, conclusão há tratamentos e intervenções a serem desmarcados.

Jorge Mendes, advogado e Delegado da Câmara de comércio e indústria franco-portuguesa (CCIFP) na região Provença-Alpes-Costa Azul (PACA), acredita que Marselha vai chegar a "uma imunidade de grupo".

