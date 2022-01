"Marselha precisa de melhores escolas, transportes e alojamentos"

Marselha, vista do Mucem.

O Presidente Emmanuel Macron lançou um plano para a segunda maior cidade do país, intitulado "Marselha em grande". Este projecto prevê uma reabilitação urbana da rede de transportes, das escolas e serviços públicos.

A segunda maior cidade francesa foi durante décadas esquecida da política nacional. É tempo agora investir e desenvolver as infra-estruturas públicas de Marselha, defende o advogado Jorge Mendes.

"Vai ser preciso compensar nos próximos dez, quinze anos porque é preciso fazer um investimento que nunca foi feito para tentar desenvolver as infra-estruturas públicas", descreve.

"A grande prioridade do novo Presidente da Câmara de Marselha são as escolas, os transportes públicos e o alojamento. Não podemos esquecer que houve grandes tragédias por causa do estado deteriorado das casas em Marselha", enumera o advogado português.

Emmanuel Macron foi o primeiro Presidente a querer apostar em Marselha, "uma estratégia política", acredita a presidente da associação Cap-Vert l'avenir, Sandra Lima Rocha.

"Não se os outros Presidentes franceses se interessaram tanto em Marselha, mas Emmanuel Macron quer ser reeleito e que seduzir uma população que é muito rebelde. Marselha é uma cidade rebelde, Marselha é contra Paris e é contra toda a França", explica.

O plano "Marselha em grande" prevê reforçar as infra-estruturas da cidade; as escolas e a rede de transporte como também os agentes de segurança e a Justiça.

Marselha continua a enfrentar ondas de violências ligada ao tráfico de droga e a ajustes de contas, apesar do governo de Jean Castex ter reforçado as autoridades locais, com 94 novos agentes. Um número que continua a ser insuficientes para os moradores.

