"Twist à Bamako": Nova actriz de origem cabo-verdiana em França

Alicia da Luz Gomes e Stéphane Bak no filme «Twist à Bamako» de Robert Guédiguian.

Alicia da Luz Gomes é uma modelo de origem cabo-verdiana que tem um dos papéis principais do novo filme "Twist à Bamako" de Robert Guédiguian que acaba de estrear em França. Um filme que versa sobre os primeiros anos da independência do Mali.

Chovem elogios a este primeiro papel, o da jovem Lara, num filme para aquela que até ao momento era, sobretudo, conhecida como manequim !

A tal ponto que Alicia da Luz Gomes admite que doravante gostaria de passar o resto da vida a fazer cinema.

As suas experiências teatrais, em França e nos Estados Unidos, no âmbito de um intercâmbio com a cidade de Illinois, deram nas vistas .

O realizador Robert Guédiguian, comunista confesso de origem arménia, admite ter colocado muito da sua personagem em Samba, o namorado de Lara, interpretado pelo francês de origem congolesa Stéphane Bak.

Lara apaixona-se por Samba ao fugir de casa e de um casamento forçado numa zona rural do Mali em 1962.

Affiche du film Twist à Bamako, Agat Films&Cie, Diaphana Distribution © Robert Guédiguian / Agat Films&Cie / Diaphana Distribution

Um revolucionário comunista, Samba, determinado, porém, a não descurar os ritmos do twist que chegam dos Estados Unidos, logo a seguir à independência maliana.

Poderá o amor de Lara e de Samba resistir ao peso das tradições e da revolução comunista ?

Eis o enredo da película de Guédiguian, que, aqui, surpreendentemente, deixa o bairro L'Estaque de Marselha, onde se desenrola a maior parte dos seus filmes, para a África negra, o filme foi rodado no Senegal.

Aqui com um piscar de olhos ao enorme fotógrafo que foi o maliano Malick Sidibé, falecido em 2016, que muito fotografou a euforia das discotecas de Bamaco, a capital do Mali.

