Covid-19: Farmácias sob forte pressão em França

Em França, as farmácias têm tido uma afluência fora do comum nos últimos dias com filas de pessoas à espera de fazer testes de covid-19. Diana Couto, farmacêutica na região de Paris, contou à RFI que a sua farmácia tem feito “mais de mil testes” diários e que se assiste a uma grande impaciência por parte dos clientes.

A corrida aos testes de despistagem à covid-19 intensificou-se durante e após as férias escolares de Natal e do fim de ano com o elevado nível de contagiosidade da variante Ómicron. Em França, o número de novos casos diários ultrapassou várias vezes os 200 mil e a Organização Mundial da Saúde avisou, esta terça-feira, que nas próximas seis a oito semanas mais de metade da população europeia deverá ter tido a variante Ómicron.

Nas escolas, o protocolo sanitário obriga todos os alunos de uma turma onde haja um caso positivo a fazerem a despistagem três vezes em uma semana. Até ontem, os testes eram feitos nas farmácias, mas perante as filas de espera, o governo anunciou, na segunda-feira à noite, que os alunos passam a poder fazer autotestes em casa. Algo que pode criar suspeitas sobre a fiabilidade do teste, alerta Diana Couto, farmacêutica na região de Paris.

Esta profissional portuguesa reconhece que os últimos dias têm sido bastante preenchidos e que a sua farmácia tem feito “mais de mil testes por dia”: "Realmente, nós não paramos na farmácia. Temos pedidos de todas as pessoas, nomeadamente das crianças, porque agora cada vez que uma turma tem um caso de covid-19, toda a turma tem de ser testada. Então, nós temos muitos testes. Como trabalho numa farmácia de um centro comercial, estamos a fazer testes mesmo sem marcação, temos tido mais de mil testes por dia."

Quanto aos autotestes que os pais e alunos maiores poderão obter na farmácia a partir de hoje, Dina Couto adverte: “Pode aliviar um bocadinho as farmácias mas, por outro lado, os pais não estão formados à técnica da recolha da amostra. Além disso, obviamente algumas crianças são reticentes a fazer o teste porque não é agradável. Claro que se é um profissional de saúde que o faz, nós sabemos em que condições é feito. Em casa, nós não podemos garantir que o teste seja bem feito. Ou seja, se por um lado nos alivia – porque é complicado fazer tantos testes, sobretudo a crianças pequenas – por outro lado, a fiabilidade do resultado nunca será a mesma. É esse o problema destes autotestes.”

As filas de espera provocam algum nervosismo dos utentes, com “algumas pessoas completamente impacientes, que começam a levantar a voz” e também “pais impacientes” perante a dificuldade de algumas crianças “de quatro e cinco anos” de se submeterem ao teste. “As crianças estão aos berros e os pais estão também quase aos berros porque as crianças têm de ser testadas e eles não podem ir trabalhar, o que causa um certo desespero. A situação está a sair um bocadinho fora do controlo.”

Há, ainda, farmácias que estão a administrar doses de vacinação contra a covid-19, o que tem sobrecarregado ainda mais os farmacêuticos. “Tenho vários colegas que estão a vacinar e a fazer testes ao mesmo tempo e há a agravante que, ao mesmo tempo, há colegas que estão contaminados pelo Covid e estão de baixa e eles dizem que não sabem como fazer. Chegam a casa completamente cansados, desesperados. Realmente têm que ser encontradas soluções porque actualmente a profissão de farmacêutico não é considerada atractiva em França e é complicado recrutar mais pessoal. Tendo em conta que há sempre pessoas que estão de baixa porque ficam doentes por causa do covid e que são obrigadas a isolar-se e que há uma sobrecarga de trabalho, actualmente não é fácil gerir a situação.”

