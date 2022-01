França: Christiane Taubira é candidatura à Presidência da República

Christiane Taubira oficializou este sábado a sua candidatura à Presidência da República. A ex-ministra da Justiça promete mais justiça social. Para entrar na corrida ao Eliseu, Taubira tem ainda pela frente as primárias da esquerda para escolher um único candidato presidencial, previstas para fim de Janeiro.

“Por todas estas exigências, por um governo que nos respeite, que vos respeite… por todas estas exigências, por um governo de uma grande democracia e desempoeirado dos fantasmas monárquicos… para satisfazer todas estas exigências, eu sou candidata à Presidência da República”.

Aos 69 anos, a antiga ministra de François Hollande confirmou neste sábado a sua vontade de se apresentar na corrida ao Eliseu. Com a candidatura de Christiane Taubira sobe para seis o número de principais candidatos de esquerda. Todavia, segundo as sondagens, para já nenhum deles ultrapassa a barreira dos 10% das intenções de voto.

“Comprometo-me convosco porque partilho convosco a vontade de uma nova governação”, declarou esta manhã Taubira, em Lyon, no bairro da Cruz Vermelha.

“Precisamos de revigorar a nossa democracia ao reabilitar o Parlamento, ao controlar a acção do Governo e ao zelar pela separação real e efectiva dos poderes”, acrescentou a ex-ministra que relembrou o “desprezo” do executivo de Emmanuel Macron em relação aos franceses e o gosto do presidente pela "moralização".

As ambições de entrada na corrida ao Eliseu de Christiane Taubira ficam todavia dependente das primárias à esquerda, previstas para o final de Janeiro e que já contam com pelo menos seis candidatos: o líder radical Jean-Luc Mélenchon, o ecologista Yannick Jadot, o comunista Fabien Roussel, o ex-ministro Arnaud Montebourg e a presidente socialista da câmara de Paris Anne Hidalgo.

As eleições presidenciais francesas realizam-se a 10 de Abril, com possibilidade de uma segunda volta a 24 de Abril, entre os dois principais candidatos.

