França: Senado aprova passe sanitário

O Senado francês aprovou este sábado o passe sanitário. 187 votos a favor, contra votaram 66 senadores. Todavia foram feitas duas emendas ao documento.

Publicidade Continuar a ler

Maioritariamente de direita, o Senado votou este sábado o projecto de lei que institui o passe vacinal, mas em desacordo com alguns pontos aprovados pela Assembleia Nacional, que terá a sua última palavra este domingo. O texto foi adoptado em segunda leitura, ao início da noite, com 187 votos a favor, 66 contra e 88 abstenções.

O documento passa agora novamente para a Assembleia Nacional que se reúne esta tarde para uma última leitura e para validar o seu próprio texto e colocar assim um término a duas semanas legislativas particularmente caóticas.

A versão do Senado retira a possibilidade de profissionais de cinemas, cafés, entre outros, procederem à verificação da identidade do cliente em caso de dúvidas. Retirada também foi a coima administrativa por não-respeito por parte do empregador das regras do teletrabalho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro