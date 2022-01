#França/União Europeia

Emmanuel Macron apresenta prioridades da presidência francesa da UE

O Presidente francês, Emmanuel Macron; no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 17 de Janeiro de 2022. AP - Jean-Francois Badias

Texto por: RFI 2 min

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai discursar, no final da manhã desta quarta-feira, no Parlamento Europeu, para apresentar as prioridades da presidência semestral francesa do Conselho da União Europeia. A reforma do Espaço Schengen, a introdução de um salário mínimo europeu e um imposto de fronteira sobre emissões de carbono para produtos importados são os temas prioritários.