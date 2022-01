Salvador Sobral

Salvador Sobral leva a Paris "batimentos que ligam vida à música"

Salvador Sobral vai apresentar o novo trabalho em Paris, a 31 de Janeiro, na sala La Cigale. "bpm" foi gravado no início de Janeiro de 2021 no Le Manoir de León, no estúdio francês. É o primeiro disco composto inteiramente por Salvador Sobral.