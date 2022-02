Governo francês ordena inquéritos sobre lares de idosos Orpea acusados de maus-tratos

O grupo Orpea foi colocado em causa no livro "Os coveiros" do jornalista Victor Castanet.

Nos últimos dias, uma cadeia francesa de lares de idosos, a Orpea, tem estado no centro de um escândalo depois de um jornalista, Victor Castanet, ter publicado na semana passada um livro intitulado "Os coveiros" em que dá conta de maus-tratos aos idosos residentes. De acordo com esta investigação, haveria negligência nos tratamentos médicos, falta de pessoal e racionamento da alimentação dos residentes, o que contestam os dirigentes da empresa que hoje foram convocados pelo governo francês.

Antes mesmo de receber o director-geral da Orpea em França, Jean-Christophe Romersi assim como o Presidente do grupo Philippe Charrier que acaba de ser nomeado no domingo depois da exoneração do seu antecessor Yves Le Masne, a ministra Delegada para a Autonomia, Brigitte Bourguignon, anunciou que iria ser lançada uma dupla investigação, administrativa e financeira em todo o grupo Orpea.

“Não nos vamos dar por satisfeitos com explicações durante uma convocação. é todo o grupo que vamos interrogar. Estamos a lançar uma Inspecção Geral de Assuntos Sociais e uma Inspecção Geral de Finanças", anunciou a ministra referindo que "é uma decisão inédita", que "é necessário tomar medidas fortes para mostrar que não se faz tudo e mais alguma coisa neste país, num sector que não deve ser lucrativo em detrimento do bem-estar”.

Depois do encontro esta manhã em que a ministra Delegada para a Autonomia deu conta do seu "nojo perante as práticas de gestão" da Orpea, o Presidente do grupo disse "compreender a emoção" suscitada pela investigação jornalística em torno da empresa e, ao desmentir as acusações contidas no livro, ele comprometeu-se a esclarecer totalmente este assunto.

No seu livro "Os coveiros" publicado na semana passada, o jornalista Victor Castanet revela através dos vários testemunhos que recolheu que a Orpea, um dos principais grupos privados do sector dos cuidados aos idosos, tem sido negligente no que tange à higiene dos residentes, à sua saúde e sua alimentação, havendo relatos de racionamento das refeições dos idosos por motivos de rentabilidade.

Em termos judiciais, o grupo está também prestes a ser alvo de uma acção colectiva lançada pelas famílias de residentes descontentes. De acordo com os dossiers contra a Orpea, o grupo poderia nomeadamente ser acusado de homicídio involuntário, violência por negligência e não assistência a uma pessoa em perigo.

Orpea, grupo francês fundado em 1989, foi introduzido em bolsa 4 anos mais tarde e desenvolveu-se a nível internacional, estando actualmente presente em 23 países, com um total de 1.156 estabelecimentos de acolhimento especializado para os idosos.

