Temporada Portugal-França arranca este fim-de-semana

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, janta, esta sexta-feira à noite, em Paris, com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Na ementa, a Temporada Cruzada Portugal-França, um programa de intercâmbio cultural que começa este fim-de-semana.

Depois de participar, esta sexta-feira, numa cimeira internacional sobre oceanos na cidade francesa de Brest, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, janta com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Na ementa, está um ano de programação de eventos culturais em ambos os países, a "Temporada Portugal-França 2022", que começa este fim-de-semana com a inauguração, este sábado, da obra "As Três Graças", de Pedro Cabrita Reis, no jardim do Museu do Louvre, e um concerto da pianista Maria João Pires na Filarmónica de Paris.

Paralelamente, esta sexta-feira à noite, a Filarmónica de Paris acolhe um “Salão Fado” e o concerto "Portugal Rêvé" [“Portugal Sonhado”]. A Orquestra da Picardia, dirigida por Michaël Cousteau, com o pianista Bruno Belthoise, vai interpretar em Paris a Sinfonieta op. 220, de homenagem a Haydn, do compositor português Fernando Lopes-Graça, sendo depois tocado o Concerto para piano op. 78, de Anne Victorino D'Almeida, e o conto "O Pescador e a Lua", interpretado pela soprano portuguesa Raquel Camarinha e musicado por Benjamin Attahir. O programa encerra com “Ma mère l'Oye”, de Maurice Ravel.

Este domingo, a Filarmónica de Paris acolhe, também, os fadistas Carminho e Camané, enquanto o Théâtre du Chatelet apresenta “Mosaico de Vozes Lusófonas”, um conjunto de concertos com o bissau-guineense Mû Mbana, o cabo-verdiano Miroca Paris, o brasileiro Luca Argel e os portugueses Kátia Guerreiro, João Berhan e Sopa de Pedra.

