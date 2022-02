Macron elogia a “história de amor entre Portugal e França”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, deu o pontapé de saída, esta sexta-feira, para a Temporada Cruzada Portugal-França 2022. Num jantar no Palácio do Eliseu, em que recebeu o homólogo português e vários convidados de renome portugueses e lusodescendentes, o chefe de Estado francês citou Fernando Pessoa e falou de “história de amor entre Portugal e França”.

Publicidade Continuar a ler

Perante uma plateia de convidados portugueses e lusodescendentes, no Palácio do Eliseu, o Presidente francês sublinhou que existe uma “história de amor entre Portugal e França”. Palavras que abriram solenemente a Temporada Cruzada Portugal-França 2022, que arrancou, assim, esta sexta-feira, no centro do poder francês, o Palácio do Eliseu, em Paris.

Um poder que os portugueses também detêm em França, seja nas artes ou na economia, de acordo com Emmanuel Macron, que recordou que o Théâtre de la Ville de Paris é dirigido por Emanuel Demarcy-Mota, que o Festival de Teatro de Avignon vai ser comandado por Tiago Rodrigues e que é que José Manuel Gonçalves o director do Centquatre. Como contraponto, apresentou o Museu de Serralves, no Porto, como sendo dirigido por um francês.

Emmanuel Macron disse que “a comunidade francesa em Portugal continua a crescer”, com cerca de 50 mil pessoas, “mas menos que os dois milhões de lusodescendentes em França”. Afirmou, ainda, que “as relações económicas entre os dois países têm cifras eloquentes” e admitiu ter “roubado talentos a Portugal” para desenvolver empresas francesas, ainda que haja “13 mil milhões de euros de investimento francês em Portugal”.

O chefe de Estado francês lembrou, ainda, que a França aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 2018 e que Portugal vai aderir, em breve, à Organização Internacional da Francofonia.

Emmanuel Macron explicou que a Temporada Cruzada Portugal-França conta com 500 eventos nos dois países para “celebrar em França a riqueza do património cultural português e revelar o Portugal contemporâneo que inventa, inova e avança”. Disse que é preciso “continuar esta longa conversa que têm há vários séculos os artistas” de ambos os países, apontando Veira da Silva, Fernand Léger, Eduardo Viana e Robert Delaunay. Macron destacou que, nesta temporada, a pintura portuguesa do século XVII vai estar em destaque no Louvre, as telas de Nicolas Poussin vão para o Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, as obras de arte da Fundação Gulbenkian vão para o Hôtel de La Marine e “As Três Graças” de Pedro Cabrita Reis vão estar no Jardim das Tulherias. Destacou, ainda, o concerto da “grande pianista Maria João Pires” e da Orquestra da Fundação Calouste Gulbenkian, a exposição sobre os Panteões português e francês e o espectáculo “Mosaico de Vozes Lusófonas” no Théâtre du Chatelet.

Emmanuel Macron aproveitou para “sublinhar o que a França deve ao povo português”, como a “ajuda que a jovem república portuguesa deu a uma França enfraquecida durante a Primeira Guerra Mundial e a coragem heroica dos soldados da Segunda Divisão Portuguesa durante a Batalha de La Lys em 1918". Disse várias vezes que “a França não esquece”, como “não esquece o engajamento dos portugueses na Resistência”, “a coragem do cônsul em Bordéus Aristides de Sousa Mendes que salvou várias dezenas de milhares de pessoas, nomeadamente 10.000 judeus” e “a imensa contribuição dos portugueses para a reconstrução e expansão económica francesa quando acolheu, do final dos anos 50 aos anos 70, centenas de milhares de portugueses em busca de uma vida melhor”.

O Presidente francês lembrou que foi em Paris que foi gravada a Grândola Vila Morena, que Zeca Afonso e Mário Soares se refugiaram em Paris e que, hoje, os dois países “partilham um destino comum no seio da União Europeia”.

Jantar de gala no Eliseu a marcar o arranque da Temporada

Depois de ter participado, esta sexta-feira, numa cimeira internacional sobre oceanos na cidade francesa de Brest, o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o convidado de honra do jantar de arranque da Temporada Cruzada Portugal-França, no Palácio do Eliseu.

No jantar estiveram, também, os ministros português e francês dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e Jean-Yves Le Drian, a ministra francesa de origem cabo-verdiana Elisabeth Moreno, entre outros ministros. Entre os convidados, estavam, ainda, a pianista Maria João Pires, os artistas Pedro Cabrita Reis e Joana Vasconcelos, o realizador Ruben Alves, o encenador e presidente da Temporada Emmanuel Demarcy-Mota, vários empresários e autarcas da comunidade portuguesa em França.

Paralelamente, esta sexta-feira à noite, a Filarmónica de Paris acolheu um “Salão Fado” e o concerto "Portugal Rêvé" [“Portugal Sonhado”] com a soprano portuguesa Raquel Camarinha e o pianista Bruno Belthoise, conhecido por divulgar a música erudita portuguesa em França.

Este sábado, é inaugurada a obra "As Três Graças", de Pedro Cabrita Reis, no jardim do Museu do Louvre, e vai haver um concerto da pianista Maria João Pires na Filarmónica de Paris.

No domingo, a Filarmónica de Paris acolhe os fadistas Carminho e Camané, enquanto o Théâtre du Chatelet é palco do “Mosaico de Vozes Lusófonas”, um conjunto de concertos com o bissau-guineense Mû Mbana, o cabo-verdiano Miroca Paris, o brasileiro Luca Argel e os portugueses Kátia Guerreiro, João Berhan e Sopa de Pedra.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro