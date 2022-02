Paris: cerca de 100 pessoas detidas em manifestação "caravana da liberdade"

Em Paris, milhares de franceses, do movimento "caravana da liberdade", manifestaram-se ontem contra as medidas sanitárias relativas à Covid-19. Há registo de perto de 100 detenções e da aplicação de mais de 500 multas.

Chegaram ontem a Paris, em vários veículos, milhares de manifestantes do movimento "caravana da liberdade", que teve início no Canadá, e que pretende lutar contra as restrições ligadas à Covid-19.

Os manifestantes partiram de vários pontos do país e chegaram este sábado à capital francesa para se concentrarem na Avenida dos Campos Elísios.

Para tentar controlar este movimento, as autoridades francesas mobilizaram um forte dispositivo de segurança composto por cerca de 7.200 polícias.

Ao longo da tarde de ontem, os ânimos exaltaram-se e as autoridades viram-se obrigadas a dispersar a população com recurso a gás lacrimógeneo.

No total, há registo de cerca de 100 detenções e mais de 500 pessoas foram multadas por desobediência às autoridades.

Este domingo, os manifestantes já se começam a dirigir para a cidade de Lille, para depois seguirem até Bruxelas, onde está agendada, para esta segunda-feira, uma concentração europeia do movimento.

