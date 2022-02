França: Arranca julgamento do atentado numa igreja

Em Paris, começou o julgamento do assassínio do padre Jacques Hamel, seis anos depois do atentado, em Julho de 2016, na pequena igreja de Saint-Étienne-du-Rouvray, perto de Rouen.

O julgamento acontece seis anos depois de o padre Jacques Hamel, de 85 anos, ter sido morto por dois jihadistas dentro da sua igreja quando celebrava a missa, em Saint-Étienne-du-Rouvray, perto de Rouen.

Ainda que os atacantes tenham sido mortos pela polícia no dia do atentado, vão ser julgadas quatro pessoas. Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil e Yassine Sebaihia são acusados de "associação terrorista" por alegadamente terem tido conhecimento do ataque, por partilharem ideologia jihadista e por terem tentado juntar-se a grupos terroristas na Síria, incorrendo numa pena de trinta anos de prisão.

Ausente do banco dos réus vai estar o alegado mentor do ataque e membro do grupo Estado Islâmico, Rachid Kassim, que também vai ser julgado, mas as autoridades consideram que ele morreu num bombardeamento no Iraque em Fevereiro de 2017. Ele é acusado de cumplicidade no assassínio do padre por suspeitas de ter “encorajado e facilitado” o ataque, nomeadamente através das instruções que teria dado aos atacantes através da aplicação Telegram.

O julgamento deverá durar perto de quatro semanas, numa altura em que continua a decorrer em Paris o julgamento dos atentados de 13 de Novembro de 2015, nos quais morreram 130 pessoas e mais de 350 ficaram feridas.

O ataque de 26 de Julho de 2016 à igreja de Saint-Étienne-du-Rouvray aconteceu doze dias depois de um outro atentado que matou 86 pessoas em Nice, no sul de França. Foi o primeiro atentado na Europa a um padre dentro da sua igreja. Os dois terroristas, Adel Kermiche e Abdel-Malik Petitjean, de 19 anos, foram abatidos pela polícia à saída da igreja.

