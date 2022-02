Sahel

Eliseu recebe dirigentes africanos para travar terrorismo no Sahel

Presidente francês, Emmanuel Macron, 26 de Janeiro de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebe esta noite, no Palácio do Eliseu, os chefes de Estado dos países parceiros para discutir a presença francesa no Sahel, particularmente no Mali, como parte da luta contra o terrorismo.