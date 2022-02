França: União Nacional expulsa porta-voz

O presidente do partido de extrema-direita francês União Nacional Jordan Bardella apelou, esta quarta-feira, a um “estado de espírito de lealdade”, depois do anúncio da suspensão do porta-voz do partido para a campanha presidencial, Nicolas Bay, acusado de ter veiculado informações ao campo do candidato rival Eric Zemmour.

Uma suspensão que acontece depois de uma série de saídas do partido, incluindo a saída do senador da região de Bouches du Rhône, Stéphane Ravier, que integra agora a equipa do antigo jornalista, cuja candidatura é concorrente directa da candidatura de Marine Le Pen.

“Não podemos entrar numa forma de sabotagem que visa a romancear a sua saída”, sublinhou esta manhã Jordan Bardella, em entrevista à France Inter. “Há um estado de espírito de lealdade que deve existir numa campanha presidencial", acrescentou.

Numa mensagem transmitida, esta terça-feira, aos quadros da União Nacional, o secretariado executivo do partido afirmava que Nicolas Bay vinha a transmitir, desde há vários meses, “elementos estratégicos e confidenciais” a Eric Zemmour e sublinha um “verdadeiro acto de sabotagem”.

Nicolas Bay, que foi suspenso do cargo de porta-voz de campanha e de todas as suas outras responsabilidades no partido, reagiu no Twitter denunciando uma acusação “grosseira”.

“Não me vou lançar numa batalha de injurias”, reagiu Jordan Bardella, acrescentando que “se ele quer apoiar Éric Zemmour, é a sua escolha, é a sua liberdade”.

O presidente da União Nacional refuta qualquer "sangramento" do partido: "Temos mais de 1.000 eleitos locais no terreno. Temos cerca de dez eleitos que, seja porque não conseguiram encontrar as responsabilidades que esperavam dentro da União Nacional, seja por motivos políticos [saíram do partido]".

Jordan Bardella reconhece que a "estratégia de provocação" criada por Eric Zemmour pode "encontrar eco no discurso que a Frente Nacional tinha há 20 ou 30 anos ", mas acredita que essa estratégia está fadada ao fracasso.

