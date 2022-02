França e parceiros confirmam abandono das tropas do Mali

Presidente francês Emmanuel Macron, ao lado do chefe de Estado do Gana Nana Afuko Addo, do presidente do Senegal e líder da União Africana, Macky Sall, e do presidente do Conselho europeu, Charles Michel, sobre a presença militar no Sahel em Paris a 17 de Fevereiro de 2022

O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou esta manhã no Palácio do Eliseu, a retirada das tropas francesas e internacionais do Mali. As relações entre Paris e Bamaco têm azedado ao ponto de o embaixador francês ter recebido um ultimato para deixar o país. A junta militar maliana pretendia manter-se no poder por vários anos tendo ficado sob sanções inclusive da comunidade regional, a CEDEAO.

Publicidade Continuar a ler

Foi na presença do chefe de Estado senegalês e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, e do seu homólogo do Gana, Nana Afuko Addo, para além do presidente do Conselho europeu, o belga Charles Michel, que se confirmou em Paris o fim das intervenções Barkane (da França com os países da região) e Takuba (europeia, incluindo francesa) do Mali.

A França manteve tropas suas na antiga colónia da África ocidental ao longo de nove anos, numa primeira fase, em 2013, para evitar a ocupação por jihadistas da capital, Bamaco.

Segundo o chefe de Estado maior das forças armadas francesas, com esta retirada do Mali daqui a seis meses, manter-se-ão ainda na região entre 2 500 e 3 000 soldados gauleses.

De momento Paris mantinha 2 400 militares no Mali, 48 militares franceses perderam aí a vida, 53 em todo o Sahel.

O anúncio foi feito pelo chefe de Estado da França, Emmanuel Macron, alegando, porém, ter sido útil a intervenção e descartando qualquer fiasco quanto a esta retirada.

O inquilino do Palácio do Eliseu fez mesmo questão em frisar a sua intenção em se manter mobilizado no Sahel, e mesmo além, até aos países vizinhos do Golfo da Guiné e da África ocidental.

Os dois golpes de Estado no Mali, em 2020 e 2021, trouxeram para o poder em Bamaco uma junta militar que descarta organizar eleições antes de vários anos e que tem capitalizado o sentimento anti-francês crescente que se tem instalado.

Emmanuel Macron admitiu que a suposta presença de forças para-militares privadas russas Wagner, desmentida por ora pelas autoridades malianas, era absolutamente inaceitável para os parceiros europeus ali presentes.

"Estamos de acordo quanto ao óbvio que é não podermos ficar mobilizados militarmente ao lado das novas autoridades das quais não partilhamos nem a estratégia, nem os objectivos ocultos.

Esta é a situação com a qual estamos confrontados actualmente no Mali.

A luta contra o terrorismo não pode justificar tudo.

Com o pretexto de ser uma prioridade absoluta ela não se deve transformar no exercício de conservação indefinida do poder.

Ela também não pode justificar uma escalada da violência com recurso a mercenários cujos abusos foram testemunhados na República centro-africana e cujo exercício da força não é regulamentado por nenhuma convenção.

Nestas condições a França e os seus parceiros mobilizados em missões de luta contra o terrorismo, nomeadamente a força Takuba, tomaram a decisão de retirar a respectiva presença militar do Mali.

Esta retirada traduzir-se-á pelo fecho das bases de Gossi, Ménaka e Gao. "

Emmanuel Macron, presidente francês, 17/2/2022

Por seu lado o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, presidente em exercício da União Africana, admitiu compreender a decisão das tropas internacionais se retirarem do Mali afirmando, porém, ser necessário trabalhar com a junta militar para se encontrar uma solução na luta contra o terrorismo.

"Considerando a situação no Mali, compreendemos a decisão tomadas pelas autoridades europeias e francesas de não prosseguir as intervenções (militares).

Esperamos que as discusões entre a CEDEAO e Mali permitam o regresso de uma normalidade das instituições civis, depois de eleições para que o país retome o curso normal."

Macky Sall, presidente do Senegal e líder da União Africana, 17/2/2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro