Macron telefonou a Putin para “exigir o fim imediato” da ofensiva

O presidente francês, Emmanuel Macron; pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, o fim imediato das operações militares na Ucrânia. Uma conversa telefónica que aconteceu esta quinta-feira à noite, após ter falado com o presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

De acordo com o Eliseu, o chefe de Estado telefonou a Vladimir Putin antes de se deslocar à cimeira da União Europeia, convocada de urgência. Em conversa com o presidente russo, Macron lembrou que Moscovo estava agora sujeita à aplicação de “sanções pesadas” pela União Europeia.

“Depois de ter falado com o presidente ucraniano e em concertação com ele, o presidente [francês] telefonou a Vladimir Putin para exigir o fim imediato das operações militares russas”, indicou a presidência francesa.

Do lado do Kremlin, tratou-se de um telefonema “sério e franco”. Os dois governantes “trocaram pontos de vista sobre a situação ucraniana” e Vladimir Putin teria “explicado detalhadamente as razoes e circunstancias que levaram a esta operação militar especial” na Ucrânia.

Foi o primeiro contacto entre Putin e um dirigente ocidental desde o início da invasão da Ucrânia e aconteceu por iniciativa francesa.

