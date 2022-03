Futebol: Nice põe fim à aventura do Versalhes e segue para a final da Taça de França

Futebol

O Nice venceu por 2-0 o Versalhes nas meias-finais da Taça de França de futebol e apurou-se para a final.

A aventura do Versalhes chegou ao fim. A equipa do quarto escalão do futebol francês foi eliminada pelo Nice no Estádio Allianz Riviera, no sul da França, por 2-0.

Os tentos do clube da primeira divisão, o Nice, foram apontados pelo avançado francês Amine Gouiri e pelo avançado dinamarquês Kasper Dolberg.

O Nice segue em frente na prova e vai disputar a final do Stade de France.

Versalhes, fim da aventura

A equipa da Região Parisiense começou, a 14 de Novembro de 2021, com um triunfo por 3-2 frente ao Olympique Lumbrois, do sexto escalão francês.

Na ronda seguinte foi um clube da mesma divisão, o Poissy, que foi eliminado pelo Versalhes por 1-0, num dérbi da Região Parisiense.

Depois foi um adversário do quinto escalão, o Sarre-Union, a sofrer uma derrota perante a equipa do Versalhes por 1-0.

Nos dezasseis-avos-de-final, a equipa da Região Parisiense defrontou e venceu o La Roche Vendée Football, da quinta divisão, por 4-0.

A tarefa mais complicada foi nos oitavos-de-final com um triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Toulouse, que actua no segundo escalão francês. Recorde-se que o Versalhes está na quarta divisão francesa.

Nos quartos-de-final, a equipa da Região Parisiense empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Bergerac Périgord, que está na mesma divisão, mas venceu na marcação das grandes penalidades por 5-4.

A incrível aventura do Versalhes acabou apenas nas meias-finais com uma derrota por 2-0 frente ao Nice, clube da primeira divisão.

Nesta quarta-feira 2 de Março, a segunda meia-final opõe o Monaco ao Nantes.

