França/Política

França: mulheres interrogam candidatos às eleições presidenciais

Manifestação em Paris em prol dos direitos das mulheres a 8 de Março de 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: Miguel Martins 1 min

Por se assinalar hoje o Dia da mulher teve lugar na noite passada, em França, no canal televisivo LCI um debate com 8 dos 12 candidatos às eleições presidenciais do próximo mês. Os candidatos dever-se-iam explicar, ao longo de 15 minutos, acerca da sua política quanto à situação da mulher.