Ciclismo: Primož Roglič com a amarela, João Almeida com a camisola branca no Paris-Nice

O esloveno Primož Roglič lidera a geral da prova de ciclismo Paris-Nice, isto enquanto o português João Almeida veste a camisola branca de melhor jovem.

No ciclismo, esta semana, decorre a prova francesa Paris-Nice com a participação de um ciclista lusófono, o português João Almeida da equipa UAE Team Emirates.

Neste sábado 12 de Março, na sétima etapa, entre Nice e Col de Turini, numa distância de 155,2 quilómetros, o esloveno Primož Roglič venceu ao sprint, à frente do colombiano Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) e do britânico Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco), este último tendo ficado a dois segundos do vencedor.

De notar que o português João Almeida da equipa UAE Team Emirates terminou no quinto lugar a 11 segundos do esloveno.

Em entrevista à RFI, João Almeida abordou os objectivos para esta temporada e falou da sua primeira participação na prova gaulesa.

João Almeida, ciclista português de 23 anos, chegou à equipa da UAE Team Emirates em 2022 proveniente dos belgas da Deceuninck - Quick Step.

De notar que actualmente, após seis etapas, na geral individual, João Almeida ocupa o 10° lugar a 3 minutos e 29 segundos do líder da prova, o esloveno Primož Roglič da equipa Jumbo-Visma.

Na geral de melhor jovem, a camisola branca, o português João Almeida lidera com 1 minuto e 44 segundos de vantagem em relação ao belga Mauri Vansevenant da equipa Quick-Step Alpha Vinyl Team.

A prova Paris-Nice termina neste domingo 13 de Março na cidade do Sul da França.

O esloveno Primož Roglič lidera a geral da prova de ciclismo Paris-Nice. © AP - Jean Francois Badias

