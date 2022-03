Futebol: Assobios acompanharam o triunfo parisiense frente ao Bordéus

Futebol

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG.

O público parisiense não perdoou a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões europeus de futebol frente ao Real Madrid. Os adeptos assobiaram a equipa durante todo o encontro apesar do triunfo por 3-0 frente ao Bordéus.

Publicidade Continuar a ler

O regresso ao Parque dos Príncipes não poderia ter sido mais complicado para os parisienses após o afastamento da Liga dos Campeões europeus de futebol.

Recorde-se que na passada quarta-feira 9 de Março, o Real Madrid, em casa, venceu por 3-1 o Paris Saint-Germain e afastou o clube parisiense que na primeira mão apenas tinha vencido por 1-0.

No conjunto das duas mãos, os madrilenos venceram por 3-2. No entanto, os adeptos parisienses estavam furiosos porque o PSG, que tinha vencido a primeira mão por 1-0, esteve a vencer por 0-1 em Madrid até aos 61 minutos, momento em que o avançado francês do Real Madrid marcou o primeiro dos três golos que apontou.

Em apenas 17 minutos - 61’, 76’ e 78’ - os ‘merengues’ mudaram o rumo dos acontecimentos.

PSG-Bordéus, um inferno para Neymar e Messi

Os adeptos parisienses não esqueceram essa desilusão e o ambiente estava tenso no Parque dos Príncipes.

Nos minutos iniciais, quase todos os jogadores foram assobiados, com particular destaque para as estrelas mundiais que são o brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi, os jogadores mais bem pagos da equipa parisiense.

O único que não foi assobiado foi o internacional francês Kylian Mbappé.

E foi o avançado gaulês que apontou o primeiro tento aos 24 minutos. 1-0 para o PSG frente a um inofensivo Bordéus.

Os parisienses dominaram por completo o jogo e apontaram mais dois golos na segunda parte, com tentos de Neymar aos 52 minutos e do médio argentino Leandro Paredes aos 61 minutos.

De notar que após o golo, a estrela canarinha, Neymar, foi assobiado pelos adeptos parisienses, enquanto uma parte do público decidiu apesar de tudo aplaudir o atleta brasileiro.

O Paris Saint-Germain venceu por 3-0 o Bordéus, mas o encontro ficou marcado pelos assobios e pelos protestos dos adeptos que pedem a demissão do Presidente, Nasser Al-Khelaïfi, do director-desportivo, Leonardo, bem como de toda a direcção, isto sem falar dos jogadores que foram, a maior parte, insultados.

Na tabela classificativa, na Ligue 1, o PSG lidera com 65 pontos após 28 jogos, enquanto o Bordéus, onde milita o internacional moçambicano Mexer, que não tem sido opção, ocupa o 20° e último lugar com apenas 22 pontos.

O próximo jogo para os parisienses é a 20 de Março frente ao Mónaco, enquanto o Bordéus recebe o Montpellier no mesmo dia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro