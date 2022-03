Futebol: PSG, derrota pesada por 3-0 frente ao Mónaco

Futebol

O Paris Saint-Germain perdeu por 0-3 na deslocação ao terreno do Mónaco na 29ª jornada da primeira divisão de futebol.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato francês da primeira divisão com 65 pontos. Na vigésima nona jornada, os parisienses foram derrotados por 0-3 na deslocação ao terreno dos monegascos.

Os tentos do Mónaco foram apontados pelo avançado francês Wissam Ben Yedder, que bisou, e pelo avançado alemão Kevin Volland.

De referir que duas estrelas do PSG estiveram presentes dentro das quatro linhas: o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé. Quanto ao avançado argentino, Lionel Messi, estava doente.

Na liga francesa, o clube parisiense tem 65 pontos, mais doze do que o Marselha. No passado fim-de-semana, o Marselha venceu por 2-1 o Nice.

Os golos marselheses foram apontados pelo avançado polaco Arkadiusz Milik, de grande penalidade, e pelo avançado congolês Cédric Bakambu. Quanto ao tento do Nice foi marcado pelo médio gabonês Mario Lemina.

No terceiro lugar está o Rennes com 52 pontos, a um do Marselha. O Rennes venceu por 6-1 o Metz. Os golos da equipa da Bretanha foram apontados pelo avançado francês Sehrou Guirassy, que marcou três tentos, pelo avançado francês Martin Terrier, que bisou, e pelo defesa maliano Hamari Traoré. De notar que o único tento do Metz foi apontado pelo avançado da República Centro-Africana, Louis Mafouta.

No que diz respeito ao detentor do título de Campeão, o Lille, venceu por 0-1 na deslocação ao terreno do Nantes, e ocupa o 6° lugar com 46 pontos.

