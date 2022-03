França/Córsega

França: Córsega sob tensão após morte de independentista agredido na prisão

Yvan Colonna faleceu a 21 de Março de 2022, aqui cartazes apelam em corso a que se lhe faça justiça. © DANIEL PIER NURPHOTO VIA AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Em França as atenções estão voltadas para a Córsega. Yvan Colonna acabou por falecer nesta segunda-feira. Ele que tinha sido condenado pelo assassínio de um governador civil da ilha em 1998, acabou por morrer após a violenta agressão por parte de um preso extremista islâmico no seio da cadeia de Arles, sul do país, onde estava a cumprir pena.