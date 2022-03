Tours: Exposição "Tudo o que eu quero" junta 40 artistas portuguesas

Temporada Cruzada Portugal-França

A exposição "Tudo o que eu quero — Artistas portuguesas de 1900 a 2020", a partir desta quinta-feira, 24 de Março, no Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, em Tours.

A exposição "Tudo o que eu quero — Artistas portuguesas de 1900 a 2020" reúne cerca de 200 obras produzidas por 40 mulheres, a partir desta quinta-feira, 24 de Março, no Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, em Tours.

A exposição cria diálogos entre a obra das várias mulheres artistas expostas. A começar por um auto-retrato de Aurélia de Souza pintado em 1900, a exposição chega ao trabalho das artistas contemporâneas com obras de 2020. Da pintura, escultura, desenho, objecto, livro, azulejo, instalação, filme e vídeo, do início do século XX até à actualidade.

O título "Tudo o que eu quero - Artistas portuguesas de 1900 a 2020", inspira-se em Lou Andreas-Salomé, autora que desenvolveu uma das mais importantes reflexões sobre o lugar das mulheres no espaço social, intelectual, sexual e amoroso dos últimos séculos, situando, assim, as artistas seleccionadas no espírito de subtileza, de afirmação e de poder.

A exposição esteve na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e é agora apresentada num novo espaço e ao público francês, explica a curadora da exposição Helena Freitas.

A exposição "Tudo o que eu quero" não é a mesma em Tours começou por nos explicar a curadora portuguesa, que no descreve ter sido "uma grande aventura". "O espaço é muito diferente, algumas obras nós não podemos trazer porque já tinham outros compromissos, mas foi muito engraçado procurar outras obras e, de alguma maneira, dar alguma flexibilidade aos próprios temas da exposição e encontrar o espírito dentro do lugar", explicou-nos Helena Freitas.

"Temos uma sala preta, pintada de preto, que tem que continuar preta e temos um espaço branco, muito amplo, e depois temos vários corredores. Tivemos que encaixar de alguma maneira todos os temas que nós tratamos na exposição anterior aqui e foi mesmo uma aventura. De facto é uma exposição que tem obras novas, tem as mesmas artistas, fizemos questão de apresentar todas as artistas e às vezes foi um pouco difícil porque o espaço é um pouco mais pequeno, mas tivemos que fazer algumas alterações", concluiu.

Helena Freitas, curadora da exposição "Tudo o que eu quero"

Contra todos os obstáculos, estas artistas de várias gerações e diferentes sensibilidades conquistaram o seu lugar, pela força da qualidade das suas propostas. Celebrar esta conquista obriga a que não esquecer que, em pleno século XXI, nada está "garantido" no que à igualdade de género diz respeito, que estas obras são instâncias de um longo esforço colectivo pelo direito à existência artística plena.

O celebre auto-retrato de Aurélia de Souza, pintado em 1900, é o ponto de partida para uma reflexão sobre um contexto de criação que durante séculos foi quase exclusivamente masculina. A exposição segue um conjunto de eixos que revelam uma vontade de afirmação das artistas perante os sistemas de consagração dominantes: o olhar, o corpo, o espaço e o modo como o ocupam, a forma como cruzam fronteiras disciplinares ou a determinação com que avançam na utopia de uma construção transformadora, de si mesmas e daquilo que as rodeia.

Mily Possoz, Rosa Ramalho, Maria Lamas, Sarah Affonso, Ofélia Marques, Menez, Ana Hatherly, Maria Antónia Siza, Graça Morais, Maria José Aguiar, Rosa Carvalho, Ana Léon, Ângela Ferreira, Joana Rosa, Ana Vidigal, Armanda Duarte, Patrícia Garrido, Gabriela Albergaria, Susanne Themlitz, Maria Capelo, Patrícia Almeida, Carla Filipe, Filipa César, Inês Botelho, Isabel Carvalho e Sónia Almeida são outras artistas representadas.

A exposição está patente no Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, em Tours, no âmbito do programa geral da Temporada Cruzada Portugal-França.

