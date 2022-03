Presidenciais francesas

"Conflito na Ucrânia vai prejudicar debate político das presidenciais francesas"

Áudio 00:52

Un montage représentant les douze candidats à l'élection présidentielle française. REUTERS - STAFF

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

A campanha eleitoral das presidenciais francesas arranca esta segunda-feira, 28 de Março. Ao todo, 12 candidatos procuram chegar ao Palácio do Eliseu. Uma campanha que pode sofrer com as interferências da guerra na Ucrânia, defendem analistas políticos.