Jean-Yves Le Drian apela a cessar-fogo em Mariupol para evitar "carnificina"

Jean-Yves Le Drian, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, deu esta quarta-feira, 30 de Março, uma entrevista exclusiva à France 24 e à RFI, onde abordou três temas fracturantes que marcam a actualidade: a guerra na Ucrânia, o acordo nuclear iraniano e também a presença militar francesa na região do Sahel.

O ministro francês começou por abordar a guerra na Ucrânia, horas depois de Moscovo ter anunciado que iria reduzir radicalmente a sua actividade militar nas regiões próximas a Kiev e Chernihiv. O Kremlin assumiu dar esta passo de modo a “aumentar a confiança em futuras negociações e assinar um acordo de paz com a Ucrânia”.

Para Jean-Yves Le Drian, estas são apenas “declarações e não actos concretos”.

“A guerra continua. Por enquanto, não há, que eu saiba, nem avanços nem novidades”, acrescentou o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, recordando que as negociações entre os delegados russos e ucranianos decorrem há já três semanas.

Jean-Yves Le Drian defendeu que é necessário um cessar-fogo imediato em Mariupol para evitar a "carnificina", evidenciando que neste momento existem “200 mil pessoas reféns” e que a situação é “aterrorizante”.

“O que está a acontecer em Mariupol é terrível e o que vai acontecer lá é responsabilidade da Rússia”, reiterou, voltando a invocar a necessidade de um cessar-fogo.

"Não se pode negociar com uma arma apontada à cabeça", ilustrou ainda o chefe da diplomacia francesa.

Jean-Yves Le Drian considerou também que, apesar de todos os esforços levados a cabo por Emmanuel Macron e outros líderes ocidentais, que já conversaram várias vezes com o Presidente russo e também com o chefe de Estado ucraniano, é este último, Volodymyr Zelensky, que deve tomar as rédeas da discussão.

“Eu não vou negociar no lugar dos ucranianos. Eles devem negociar com a Rússia”, salientou, referindo que uma conversa entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky seria positiva, algo que por agora não deverá acontecer, uma vez que o Presidente russo continua a recusar o diálogo.

No que concerne a uma escalada de tensão entre as partes e a uma possível utilização de armas químicas pela Rússia, Jean-Yves Le Drian é peremptório. No caso de isso acontecer, "devem esperar sanções massivas e muito fortes".

Apesar disso, não deu mais pormenores sobre o tipo de sanções que poderão ser adoptadas.

Assinatura de um acordo sobre nuclear iraniano iminente

Jean-Yves Le Drian abordou ainda as negociações sobre o programa nuclear iraniano e afirmou que todas as partes estão “estão de acordo sobre o conteúdo” dos trabalhos, incluindo o Irão, e que a “assinatura de um acordo é iminente”.

"Seria muito bom se não adicionássemos uma crise de proliferação nuclear à guerra que está a acontecer na Ucrânia", disse ainda o chefe da diplomacia francesa.

França não vai enviar forças militares para o Níger

O ministro dos negócios Estrangeiros francês garantiu, em entrevista à RFI e à France 24, que França não vai enviar forças militares para o Níger, mas referiu que o país continuará a trabalhar com os parceiros africanos na luta contra o terrorismo.

A dada altura da entrevista, Jean-Yves Le Drian invocou os 9 anos de presença militar francesa no Sahel e admitiu que “o desperdício é político”, recordando que a decisão de rever a presença nesta região foi acordada entre “europeus e africanos”.

“É uma revisão para dar maior alcance ao apoio às várias autoridades dos países afectados pela ameaça terrorista. Não só nos países do Sahel, mas agora também nos países do Golfo da Guiné, pois assistimos a um avanço na acção de grupos terroristas no norte desses países”, notou ainda.

O chefe da diplomacia francesa falou depois sobre a presença das forças paramilitares russas Wagner no Mali, defendendo que existem “abusos e também a limitação da liberdade pública”, recordando que a France 24 e a RFI foram suspensas do país.

"É um novo autoritarismo que significa que a Junta no poder é feita refém, também nesses pontos, pelas forças Wagner", rematou.

