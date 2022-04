Igor Silva: «O PSG é uma das melhores equipas da Europa e não conseguimos resistir»

Futebol

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato francês da primeira divisão de futebol com 68 pontos. Na trigésima jornada, os parisienses venceram por 5-1, em casa no Parque dos Príncipes, o Lorient.

O Paris Saint-Germain tem 68 pontos após 30 jornadas na Ligue 1. Os parisienses veneram 21 jogos, empataram cinco e perderam quatro.

No passado domingo, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, o PSG venceu por 5-1 o Lorient. Os tentos parisienses foram apontados pelo francês Kylian Mbappé, que bisou, pelo brasileiro Neymar, que também bisou, e pelo argentino Lionel Messi.

Quanto ao único tento dos ‘Merlus’ foi da autoria do avançado nigeriano Terem Moffi.

No fim do jogo, a RFI falou com o defesa brasileiro do Lorient, Igor Silva. Para o futebolista brasileiro, o jogo não foi fácil, como era previsível perante o PSG, e afirmou que o objectivo é garantir a manutenção o mais rapidamente possível.

Igor Silva (esquerda), defesa brasileiro do Lorient, e Reinildo (direita), antigo defesa moçambicano do Lille, defrontaram-se na Liga Francesa. © AFP - FRED TANNEAU

Igor Silva, defesa de 25 anos do Lorient, jà representou o Asteras Tripolis e o Olympiacos na Grécia, o AEK Larnaca em Chipre, o NK Osijek na Croácia, a clubes brasileiros como por exemplo o América Mineiro.

Na liga francesa, o clube parisiense tem 68 pontos, mais doze do que o Marselha. No passado fim-de-semana, os marselheses venceram por 2-4 na deslocação ao terreno do Saint-Etienne.

No que diz respeito ao detentor do título de Campeão, o Lille, empatou sem golos frente ao Bordéus, e ocupa o 7° lugar com 47 pontos.

Quanto ao Lorient está na décima sexta posição com 28 pontos.

Na próxima jornada, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Clermont, enquanto o Lorient recebe o Saint-Étienne.

