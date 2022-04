Os últimos apelos dos doze candidatos ao Eliseu

França

A primeira volta das presidenciais francesas está marcada para domingo. Nas listas estão inscritos 48,7 milhões de eleitores para escolher um dos doze os candidatos ao Eliseu.

No último dia de campanha, a mais recente sondagem aponta Emmanuel Macron na liderança com 26,5% das intenções de voto e 24% para Marine Le Pen. A candidata de extrema-direita multiplicou os apelos ao voto. Se confiarmos nas sondagens, Marine Le Pen nunca esteve tão bem posicionada numa hipotética vitória frente a Emmanuel Macron.

"Todos os que tiveram no poder até agora fracassaram. Então, coloco uma pergunta a todos os franceses: e se tentássemos outra coisa?", questionou a líder da União Nacional.

Marine Le Pen garantiu que com ela "o reino de fechar os olhos, deixar andar e passar à frente, acabará. O governo que brinca contra os interesses dos franceses, também acabará. A representação do Estado que brinca com os franceses acabará. O nosso projecto é nacional, mas é também popular, para devolver a palavra ao povo, este povo soberano, que a classe política ignorou desprezou".

À esquerda, vários candidatos tentam mobilizar os eleitores contra a abstenção, que se anuncia muito elevada, mas também contra um voto útil à esquerda para Jean Luc Mélenchon, que soma 17,5% das intenções de voto.

Foi o caso do ecologista Yannick Jadot, em Nantes; "o voto útil é sempre um voto de convicção. Quando lutamos politicamente, quando se é ecologista, quando vencemos depois de tantas lutas, não basta vir dar uma volta todos os cinco anos, é construir o voto para vencer as lutas, sem transigência, ambiguidade, sem conformismo e sem complacência é isto ser ecologista", declarou.

"Quando 40 ou 50% dos franceses continuam indecisos e farão uma escolha nas últimas horas, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade e a vossa responsabilidade é a de ir buscar os eleitores… ir buscar os que acreditam que não conseguimos salvar o nosso futuro, sem lutar pelo clima. Votem ecologistas", apelou o candidato ecologista.

Também a direita não acredita nas sondagens, como voltou a repetir a candidata d’Os Republicanos, Valérie Pécresse, explicando em quem poderia votar numa hipotética segunda volta Macron- Le Pen.

"Direi em quem vou votar, mas sem dar indicações, porque espero estar na segunda volta, e acredito que (numa segunda volta) venceria. Nunca darei indicações de voto aos franceses porque os franceses são livres e são eles quem votam. Não quero ser responsável nem militar com um presidente da republica que segue uma linha política que reprovo, que não é a minha e que é uma política com falhas quanto aos problemas de autoridade, imigração, serviços públicos e reformas", afirmou Valérie Pécresse.

O candidato comunista, Fabien Roussel, garantiu que o partido comunista nunca deixará a extrema-direita chegar ao poder. "Claro que daremos indicações de voto. Sempre defendi que nunca deixaremos a extrema-direita chegar ao poder. Ao votarem em mim na primeira volta, os vossos boletins de voto são será roubado e as nossas mãos não vão tremer".

Perante a abstenção que pode ser histórica, os candidatos tentam convencer os mais jovens, como fez Éric Zemmour. "Vocês são jovens, inteligentes, patriotas, insolentes, corajosos, persistentes, sorridentes… Em suma, são franceses".

Também Emmanuel Macron reservou a última entrevista nas redes sociais BRUT e defendeu não estar com excesso de confiança. "Não tenho com excesso de confiança, mas também não estou febril. Nunca olhei para os franceses de um pedestal porque lhes devo tudo", afirmou o Presidente-candidato.

O candidato da França Insubmissa, Jean Luc Mélenchon, defendeu mais igualdades entre géneros; "Em 80% dos trabalhos precários encontramos mulheres. Se for eleito estas 800.000 mulheres precárias da função pública terão contractos dignos", garantiu.

"Eleitoras e eleitores de esquerda, que acompanharam as reformas da esquerda podem estar orgulhosos. Podem estar orgulhosos porque essa esquerda existe e está aqui", declarou a candidata socialista, Anne Hidalgo, que voltou a pedir à esquerda que não se agarre às sondagens e não hesite em votar nela no domingo.

"No próximo domingo, tendo em conta o que ouço e vejo, o grande vai ser o voto em branco", aponta o candidato Jean Lassalle, que apresenta como o candidato dos franceses que vivem fora das grandes cidades, dos agricultores e do interior do país.

O líder do Novo Partido Anticapitalista, Philippe Poutou, denuncia uma sociedade cada vez mais desigual. "Vemos bem que as nossas liberdades de mobilidade, de manifestar ou, simplesmente, de viver se estão a reduzir", alertou.

Nathalie Arthaud lidera o partido Luta Operária e acredita que é preciso que os franceses se defendam das pressões. "É preciso existir uma candidatura que garanta aos trabalhadores uma possibilidade para que votem em alguém que os represente", defendeu.

