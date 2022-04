Emmanuel Macron: «Nada está feito, a luta continua para nós todos»

Eleições Presidenciais francesas

Emmanuel Macron, actual Presidente da França, terminou no primeiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais francesas de 2022 com 28% da votação.

Sob o lema: “Nós todos”, o Presidente cessante, Emmanuel Macron, falou perante os seus eleitores na Porta de Versalhes, em Paris, após os resultados da primeira volta das eleições presidenciais francesas de 2022.

Publicidade Continuar a ler

Emmanuel Macron, actual Presidente da França, terminou no primeiro lugar na primeira volta das eleições presidenciais francesas de 2022 com 28% da votação. Um resultado acima do obtido em 2017 na primeira volta, 24.01%.

No seu discurso, Emmanuel Macron começou por realçar a taxa de participação, que ronda os 74%: “Neste domingo, 10 de Abril, foram 36 milhões de pessoas a participar e a utilizar o direito de voto”.

Em seguida, Emmanuel Macron também agradeceu o apoio de quatro candidatos: Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse e Fabien Roussel. Candidatos derrotados mas que afirmaram claramente que apelam a votar para o actual Presidente da República.

O Presidente cessante admitiu que sabe muito bem que “esses votos serão sobretudo para contrariar a extrema-direita e que não são um apoio para o meu projecto, mas respeito essa escolha”.

O candidato LREM quer estender a mão “a todos aqueles que trabalham para a França”, e mostrou-se disponível para “inventar qualquer coisa de novo para juntar todas as convicções e as sensibilidades”, querendo “convencer que o nosso projecto é mais sólido do que aquele da extrema-direita”.

Por fim Emmanuel Macron afirmou que quer “uma França nos desafios climáticos, uma França contra o separatismo islamista, que não impede muçulmanos ou judeus de comer o que as religiões prescrevem, e um projecto para o poder de compra”, numa declaração em torno dos desafios que o seu projecto tem.

O Presidente cessante não esqueceu de pedir aos seus apoiantes para não baixarem os braços porque “nada está feito, a luta continua para nós todos”.

Os resultados completos da primeira volta das eleições presidenciais francesas aqui.

Eleições presidenciais francesas 2022. © FMM/RFI

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro