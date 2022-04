"Emmanuel Macron soma 28% da votação, mas nada está garantido"

Eleições presidenciais francesas

As eleições presidenciais francesas vão ter segunda volta no próximo dia 24 de Abril. Em entrevista à RFI, Elisabeth Moreno, ministra da Igualdade de Género, Diversidade e Igualdade de Oportunidades, defende a diversidade da França. "É através dessa diversidade que podemos ganhar", acredita.

Publicidade Continuar a ler

Com 90% dos votos contados, o Presidente recandidato, Emmanuel Macron, lidera com 27.4% dos votos à frente da líder da União Nacional, Marine Le Pen, que conseguiu 24.5% dos votos. Jean-Luc Mélenchon conseguiu quase 21% dos votos e fica no terceiro lugar, bem à frente de Eric Zemmour (6.9%) e Valérie Pecresse (4.7%).

RFI: Como é que reage a estas primeiras projecções da primeira volta das eleições presidenciais?

Elisabeth Moreno: É um prazer imenso ver que o progresso e os valores da Liberdade da Igualdade e de Fraternidade aqui em França ainda funcionam. Porque a presença de Éric Zemmour nestas eleições foi para mim uma coisa terrível. Acho que os franceses não só votaram muito, mas também ficaram muito perto dos valores do nosso país. Acho que é uma mensagem para Emmanuel Macron e para a França dizer que estamos juntos, que avançamos juntos e não queremos divisão, não queremos fracturas. A França é muito diversa e é com essa diversidade que podemos ganhar.

Um resultado que aproxima mais do que nunca Marine Le Pen ao candidato-Presidente. Neste discurso de Emmanuel Macron sentiu-se algum medo de que o país caia numa espécie de abismo?

Acho que o resultado de Marine Le Pen não é muito maior que em 2017, ela fica pelo mesmo resultado. O que pode ser perigoso é que depois desta crise, depois da crise sanitária, depois do crise que vivemos entre a Rússia e Ucrânia. Depois destas crises que temos vivido, as pessoas têm medo em relação a coisas que não existia antes e que a Marine Le Pen aproveita para crescer, mas repito, os nossos valores e a vontade do Presidente de reformar o nosso país, defendo mais igualdades.

No final do discurso do Presidente recandidato, Emmanuel Macron disse escolher a esperança, escolher a França e a Europa juntas.

Uma coisa é certa, sem a Europa, com as dificuldades que vivemos aqui, não poderíamos sair de todas essas dificuldades. É graças à Europa que encontrámos uma vacina. É graças à Europa que lutamos com a pobreza e a miséria e é graças à Europa que podemos vencer estas guerras à qual assistimos. Acho que a verdade é que a França hoje faz a parte da Europa e que vamos junto crescer com a Europa.

O líder da França Insubmissa não apelou, ao mais de 20% de eleitores que votou em Jean-Luc Mélenchon, a votar em nenhum candidato.

Jean-Luc Mélenchon diz que devemos fazer tudo para bater a extrema. Não pronunciou o nome do Presidente, mas a mensagem é muito clara. Acho que as pessoas que votaram para Jean-Luc Mélenchon podem também encontrar soluções no que Emmanuel Macron propôs que é; lutar contra pobreza, fazer com que todos os franceses, independentemente da cultura ou origem social, possa viver com dignidade aqui em França.

Temos muitas coisas que podemos partilhar com as pessoas que votaram para Jean-Luc Mélenchon. O que é importante é que falemos com os franceses, não com o Jean-Luc Mélenchon ou com a Valérie Pécresse. Temos de fazer com que todos os franceses encontrem em Emmanuel Macron a possibilidade de ver um futuro em França. Isso é que é importante.

É preciso também conquistar os eleitores que não foram votar hoje?

É importante falar com todos os franceses, que votaram para o Jean-Luc Mélenchon ou os que votaram para Éric Zemmour, para Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse.

Os que não votaram?

A abstenção é um problema muito grave e acho que é um problema muito importante sobretudo porque podemos imaginar que como Emmanuel Macron conquistou 28% dos eleitores tudo já está ganho, mas nada está garantido e temos que estar mobilizados e dar a conhecer o programa do Presidente-candidato, explicando o que ele quer fazer para todos os franceses e as francesas.

O que podemos esperar das duas semanas que vêm aí?

Duas semanas na rua a falar com toda a gente, com todos os franceses, com todos as francesas e mostrar que o programa tem para este país é o programa do futuro e do progresso.

Vamos encontrá-la na rua?

Com certeza.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro